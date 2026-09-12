Agrosiero reivindica al gochu asturcelta en una edición marcada por la ausencia de ganado vacuno

Agrosiero abrió este sábado su 41.ª edición con una imagen poco habitual en el Mercado Nacional de Ganados de la Pola: sin vacas, debido a las restricciones establecidas para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa, y con una presencia de animales sensiblemente menor que en años anteriores. Hay aves, caballos, algún burro, ovejas y cabras, pero es el gochu asturcelta el que ha asumido este año buena parte del protagonismo ganadero de la feria, con una muestra y concurso que reúnen a criadores de distintos puntos de Asturias.

Marcelino Marcos, en el centro, cortando la cinta de Agrosiero. | L. P.

La ausencia del vacuno ha obligado a modificar el paisaje tradicional de Agrosiero, pero también ha servido para poner el foco en una raza autóctona que continúa avanzando y que sus criadores ven con perspectivas de futuro. Moisés Noval, presidente de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta, destaca que actualmente cuentan con 26 criadores, cerca de 400 hembras reproductoras y alrededor de un centenar de machos. Después de unos años complicados por la pandemia y el encarecimiento de los cereales, la raza ha retomado una senda de crecimiento. "Vamos avanzando poco a poco y creciendo", explica.

Juan Ramón Lucas, dando el biberón a los gochos «Coco» y «Algodón».

El reto ahora es que ese crecimiento sea también rentable para los ganaderos. Noval destaca las posibilidades de la cría en extensivo, especialmente en terrenos como los castañedos, y apuesta por seguir dando valor al producto. La carne y los elaborados ya llegan a Madrid y a otros puntos de España, aunque los criadores quieren consolidar primero el mercado de proximidad y mantener el suministro a los restaurantes asturianos. También existe interés exterior, pero la producción todavía es limitada. "Podría ser mucho más rentable", apunta Noval, que anima a más ganaderos a incorporarse a una actividad que, considera, todavía tiene margen para crecer.

Javier García, con «Ivana», campeona de manejo el año pasado, dando un paseo por el recinto.

Ese esfuerzo por recuperar y consolidar la raza se refleja en la propia feria. Un total de 21 explotaciones de gochu asturcelta, procedentes de 17 concejos, participan en esta edición. La programación incorpora una presentación sobre las razas minoritarias de porcino españolas y mesas redondas centradas en la recuperación del asturcelta. La gastronomía se ha convertido también en una herramienta para poner en valor esta raza, con un show cooking con Xune Andrade y Miguel Sierra.

Visitantes en la exposición de aves.

El periodista Juan Ramón Lucas y el genetista Félix Goyache recibieron el premio de los "Amigos del gochu". "Es un honor que te premie alguien que hace algo tan importante como recuperar una raza nuestra, que debería ocupar un lugar destacado en la alta cocina", señaló Lucas.

Si hubo pocos animales, no se puede decir lo mismo de la presencia política en el recinto de la capital sierense.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que presidió el acto inaugural, se refirió a las restricciones aplicadas frente a la dermatosis nodular contagiosa, al considerar que son necesarias para evitar que la enfermedad siga extendiéndose. "Sería una irresponsabilidad no tomar todas las medidas posibles para evitar la extensión de la enfermedad", sentenció. Marcos explicó que las actuaciones se están coordinando con el Ministerio y con otras comunidades autónomas y confió en que permitan "recuperar progresivamente la normalidad".

El consejero quiso poner el acento también en la oportunidad que representa Agrosiero para promocionar las producciones asturianas, y defendió la importancia de mantener el apoyo de la PAC al campo asturiano.

El PP aprovechó la cita para reclamar al Principado, por boca de Luis Venta, un paquete extraordinario de medidas contra los efectos de la sequía. Los populares plantean ayudas directas e inmediatas para las explotaciones afectadas y el adelanto del 70 por ciento de los pagos directos de la PAC en la segunda mitad de octubre, además de un programa específico para garantizar el abastecimiento de agua al ganado.

La propuesta incluye la recuperación y mantenimiento de fuentes, abrevaderos y otras infraestructuras hidráulicas, especialmente en las zonas de montaña y de ganadería extensiva. Venta reclamó también una mesa permanente con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y representantes del sector para hacer seguimiento de la situación y establecer medidas de prevención y respuesta. Como referencia, citó el paquete de tres millones de euros habilitado en Cantabria para afrontar los efectos de la sequía.

El secretario general y diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, pidió una mayor flexibilidad para que el ganado pueda volver a estar presente en las ferias cuando las condiciones sanitarias lo permitan y pidió al Principado una mayor interlocución con las organizaciones agrarias. También puso sobre la mesa la problemática de los ataques del lobo y la necesidad de reforzar su control, con especial atención a zonas como la Sierra del Sueve.

Más allá del escenario del mercado de ganados, la plaza de abastos concentra buena parte de la programación más abierta al público familiar. Durante el fin de semana se suceden los talleres infantiles, con propuestas como plantar una lechuga, elaborar mantequilla casera, crear una maceta ecológica, preparar bolsitas aromáticas o conocer el recorrido de las semillas. A ello se suma una exposición permanente de variedades de manzana y un programa gastronómico que incluye catas de cerveza y actividades en torno a la sidra.

La bebida asturiana tiene un espacio propio con las degustaciones de los participantes en el concurso de sidra Casero del concejo de Siero, tanto natural como de hielo, además de la entrega de premios. La música completó la actividad con varias actuaciones, como la de Charly Teibol. Hoy continuarán las actividades, con nuevos talleres y propuestas como los concursos de manejo de gochos, escanciadores y sidra casera.

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Agrosiero mantiene su carácter de cita tradicional para muchos visitantes. Carmen Menéndez, de Oviedo, acudió una edición más a contemplar los animales, y reconocía que "este año se nota mucho que hay pocos". Pero eso no cambia la costumbre, porque "es una tradición venir, sea como sea", señalaba al pie de varios ejemplares de gochos asturceltas.