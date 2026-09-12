El plan de Siero para la rehabilitación energética de edificios se centra ahora en Lugones
Un total de 23 comunidades de propietarios del concejo se benefician de 4.7 millones euros en subvenciones
Las obras de rehabilitación energética avanzan en varios inmuebles de Lugones, dentro del programa impulsado por el Ayuntamiento de Siero para mejorar edificios residenciales de más de 40 años. En total, 23 comunidades de propietarios se benefician de 4.744.807 euros en subvenciones, destinadas principalmente a renovar las fachadas y mejorar el aislamiento de los inmuebles. De ellas, 22 ya cuentan con licencia municipal de obras.
Uno de los edificios en los que ya se trabaja es el situado en el número 3 de la calle Paulino Vicente, en Lugones, cuya rehabilitación fue visitada este viernes por el alcalde de Siero, Ángel García, «Cepi», y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez.
El programa incluye ayudas de hasta el 70 por ciento del coste de cada actuación, incluida la redacción del proyecto técnico, con un máximo de 242.000 euros por edificio. Las intervenciones están dirigidas a inmuebles con más de cuatro décadas de antigüedad y en los que al menos el 70 por ciento de la superficie tenga uso residencial.
Envolvente
El objetivo es actuar sobre la envolvente térmica de los edificios para reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂, además de mejorar el estado y la imagen exterior de los inmuebles. Las actuaciones deberán respetar también las características estéticas del entorno urbano.
Durante la visita a las obras de la calle Paulino Vicente, el alcalde destacó que el programa permitirá afrontar rehabilitaciones de edificios que, en algunos casos, superan los 200.000 euros de inversión, aliviando parte del coste para las comunidades de propietarios. García vinculó además estas intervenciones con la transformación realizada en la avenida de Viella entre 2022 y 2023, financiada con fondos europeos.
Los trabajos deberán estar terminados como máximo en junio de 2027. El Ayuntamiento ha tramitado y gestionado las ayudas, financiadas por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado dentro del programa de rehabilitación energética con fondos autonómicos y de la Unión Europea-Next Generation EU.
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