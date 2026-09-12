Siero concede licencia para la construcción de 58 nuevas viviendas en Lugones

El Ayuntamiento de Siero ha dado luz verde a dos nuevas licencias de obra para la construcción de un total de 58 viviendas en Lugones, una de las cuales corresponde a una promoción de 49 viviendas de Protección Concertada. Las autorizaciones fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, según anunciaron el alcalde, Ángel García «Cepi», y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán.

La promoción de mayor envergadura contempla 49 viviendas de Protección Concertada en la parcela 4 de las manzanas 18 y 21 del ámbito 3A de Lugones. El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 1.576,16 metros cuadrados y distribuirá los pisos en función de sus dimensiones: tres viviendas tendrán un dormitorio, 26 contarán con dos dormitorios y las 20 restantes dispondrán de tres habitaciones.

El edificio dispondrá además de 57 plazas de garaje para automóviles, tres plazas para motocicletas y 49 trasteros, así como 369,98 metros cuadrados destinados a locales. El presupuesto de ejecución material de esta actuación asciende a 4,5 millones de euros.

Edificio y local comercial

La segunda licencia aprobada por el Ayuntamiento permitirá levantar un edificio de nueve viviendas y un local comercial en la calle Puerto Angliru. El inmueble se construirá sobre una parcela de 163,62 metros cuadrados y contará con un establecimiento comercial de 47,44 metros cuadrados. En este caso, el presupuesto de ejecución material previsto es de 575.000 euros.

En conjunto, ambas actuaciones suponen la incorporación de 58 nuevas viviendas al parque residencial de Lugones, además de nuevos espacios comerciales y dotaciones vinculadas a los propios edificios.

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La actuación se enmarca en el proceso de transformación y crecimiento residencial que está experimentando Lugones, donde el Ayuntamiento viene tramitando numerosas promociones y actuaciones urbanísticas.