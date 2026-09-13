Agrosiero echó el cierre con mucho público y triunfo de Jorge Vargas en el concurso de escanciadores

La sidra y el gochu asturcelta fueron este domingo los dos grandes protagonistas de la última jornada de Agrosiero, que cerró en la Pola su 41.ª edición con el Mercado Nacional de Ganados y la Plaza de Abastos convertidos durante buena parte del día en escaparates de la actividad y las tradiciones del campo asturiano. Jorge Vargas, Wilkin Aquiles y Salvador Ondó se repartieron por este orden los primeros puestos del concurso de escanciadores, una de las citas con más seguimiento de la programación dominical y puntuable para el Campeonato de Asturias.

Asistentes a la degustación de sidra de hielo casera. | L. P.

En el Mercado Nacional de Ganados, entretanto, los focos estuvieron puestos en el gochu asturcelta, protagonista de buena parte de la programación de esta edición. El XVI Concurso-Exposición de la raza repartió ayer sus principales galardones, con una nómina de premiados procedentes de distintos puntos de Asturias. Ganadería Dani, de Morcín, consiguió el premio al mejor rebaño, dotado con 150 euros, mientras que el segundo puesto fue para Diego Crespo Merino, de Gijón.

Por la izquierda, Antonio Sorca, Wilkin Aquiles, Alejandra Venegas, Salvador Ondó, Pelayo Rodríguez y Leo Santacruz, tras el escanciado simultáneo del concurso.

El apartado morfológico dejó también varios triunfadores. Borja García Rivero, de Oviedo, ganó con su ejemplar la categoría de mejor berrón, destinada a machos de más de ocho meses, mientras que María Delfina Díez Llaneza, de Langreo, se llevó el primer premio a la mejor gocha, para hembras de esa misma edad. La ganadera langreana volvió a subir al primer puesto en la categoría de mejor llabascu, para machos de hasta ocho meses.

El premio a la mejor llabasca, hembras de hasta ocho meses, fue para Moisés Noval Álvarez, de Sariego, con el segundo puesto para José Domingo López Lastra, de Vegadeo. En la categoría de mejor gocha con gochinos se impuso José Antonio Lebredo Fernández, de Coaña, seguido de Rocío Sánchez Lamas, de Siero.

El domingo dejó tiempo para acercar el mundo rural a los más pequeños. Durante la mañana se organizaron talleres y juegos en los que pudieron aprender, entre otras cosas, a ordeñar una vaca, cardar lana, pañar manzana o participar en carreras de sacos. Por la tarde continuaron las propuestas con un taller para construir comederos para aves y otro de estampación con elementos naturales.

En el recinto exterior del Mercado de Ganados hubo degustaciones de sidra natural de Siero, gran parrillada y gochu asturcelta asáu, en colaboración con la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta.

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El punto final musical corrió a cargo del coro Samartino, antes de echar el cierre a una edición en la que la feria tuvo que adaptarse a las restricciones sanitarias que limitaron la presencia de vacuno, pero encontró en el gochu asturcelta uno de sus principales reclamos. Aún sin vacas, la feria volvió a reunir a miles de personas durante todo el fin de semana.