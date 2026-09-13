Javier García cría a los mejores gochos de Agrosiero: "son los atletas del monte"

"Dólar" es un gochu asturcelta, pesa 350 kilos y es todo un campeón. El enorme animal es una de las atracciones un año más en Agrosiero, de la mano de su criador Javier García. Todos se paran a verlo, y llama la atención especialmente a los más pequeños por su tamaño. El ejemplar, macho reproductor y criado en extensivo, atesora además unas características que su criador considera mucho más importantes: la rusticidad, la genética y su capacidad para desenvolverse en el monte.

Javier García conoce bien a "Dólar", criado por él mismo. El animal lleva años demostrando sus cualidades y ya fue protagonista en anteriores ediciones de Agrosiero, donde se proclamó campeón del concurso morfológico y también destacó en el campeonato de manejo. Ahora, con 350 kilos, sigue ejerciendo además como reproductor.

Pero para el criador, conseguir un buen gochu asturcelta no consiste simplemente en alimentar al animal para que alcance un gran tamaño. La crianza se lleva a cabo en extensivo, con las únicas claves de contar con "un buen monte asturiano y una alimentación ligada al propio territorio" para conseguir un ejemplar de calidad. Avellanas, bellotas y castañas forman parte de su dieta durante su vida en libertad.

Animal rústico

Y lo importante, recalca Javier, es que el animal conserve la rusticidad propia de una raza adaptada al medio asturiano, con sus características morfológicas y su capacidad para moverse por el medio natural. En "Dólar", esa condición se aprecia en el pelo, en las patas y, sobre todo, en la manera de desenvolverse en terrenos donde tiene que caminar constantemente. «Son los atletas del monte», resume el ganadero.

Esa forma de crianza es precisamente una de las señas de identidad que Javier defiende. Los animales permanecen en el monte desde que nacen, aunque disponen de lugares donde resguardarse cuando lo necesitan: no viven estabulados ni pasan su vida en una nave y la cría intensiva no tiene cabida en este modelo de producción.

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Dólar comparte protagonismo estos días con "Ivana", otra de las animales que Javier conoce bien y que ya dejó su huella en Agrosiero. La gocha fue tercera clasificada en el Mundial de Manejo de 2024, y es además la campeona de manejo del año pasado en Agrosiero. Este sábado se paseaba a sus anchas por el recinto guiada por su dueño, para pasmo de los más pequeños. "Si la toco, ¿me muerde?", preguntaba un grupo de niñas. Y ella, ajena a la expectación que despierta, continuó su recorrido con toda calma.