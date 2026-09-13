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Susto en el polígono sierense: los bomberos controlan una fuga de gas en una estación de servicio de Bobes

El incidente obligó a establecer un perímetro de seguridad

Un bombero, durante el dispositivo.

Un bombero, durante el dispositivo. / Sepa

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en La Morgal, junto al jefe de Zona Centro, controlaron ayer una fuga de gas registrada en una estación de servicio del polígono de Bobes, en Siero. El incidente obligó a establecer un perímetro de seguridad mientras se localizaba el origen del escape.

El Servicio de Emergencias del Principado recibió el aviso a las 16.12 horas, después de que se alertase de que se escuchaba un sonido de fuga y se percibía olor a gas en las instalaciones.

La estación de servicio

La estación de servicio / Sepa

Los bomberos establecieron un perímetro de seguridad e instalaron de forma preventiva una línea con acortinador. Mientras esperaban la llegada del técnico del gas, localizaron la canalización y una llave, que procedieron a cerrar a las 17.21 horas.

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Tras la llegada del técnico y una vez controlada la situación, los efectivos de Bomberos de Asturias se retiraron a su base.

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