El crecimiento de la actividad económica en Siero dispara los ingresos por licencias de construcción. previsión récord de 3,31 millones para 2027

El Ayuntamiento de Siero prevé elevar sus ingresos en 4.386.658 euros durante 2027, hasta situar el presupuesto municipal en 72.687.358 euros, un crecimiento del 6,42% respecto al ejercicio actual. El aumento llegará, según explica el alcalde, Ángel García ("Cepi"), gracias a la bonanza económica que se vive en el concejo, sin incrementar ningún impuesto, tasa ni precio público municipal.

El gobierno local mantendrá congelados el año que viene el IBI, el impuesto de vehículos, la tasa de basura y el agua, entre otros tributos y precios públicos. En incremento de recaudación vendrá dado por el aumento de la actividad económica y residencial del concejo, que está ampliando la base sobre la que se generan determinados ingresos. El ejemplo más significativo es el del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). El Alcalde cifra en 3.310.000 euros la previsión de ingresos por licencias en 2027, lo que supone 1.111.000 euros más que en el ejercicio anterior y un incremento del 50,47%. El dato refleja el fuerte volumen de actividad constructiva que está registrando Siero.

Viñeta

El Impuesto de construcciones se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos tributarios vinculadas directamente a la actividad municipal, hasta situarse prácticamente al nivel de la recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la conocida como «viñeta», que aportará unos 3,381 millones de euros.

El principal ingreso del Ayuntamiento, no obstante, procede de las transferencias de los tributos del Estado, que se sitúan en torno a los 18 millones de euros y experimentan un crecimiento significativo respecto al ejercicio anterior del 7,62%.

El IBI continúa siendo el principal ingreso tributario municipal, con una previsión de 13.427.510 euros para 2027, y en el resto destaca el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con una previsión de 2,85 millones de euros. El Alcalde señala que su evolución es más lenta que la de otros ingresos, aunque también refleja el tejido empresarial de Siero.

En cuanto a las tasas, la previsión contempla 4.407.000 euros por la recogida de residuos y 2.897.000 euros por el abastecimiento de agua. Según García, ambos ingresos permiten cubrir el coste de sus respectivos servicios.

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El Ayuntamiento basa así el crecimiento presupuestario en una fórmula que el alcalde resumió en la necesidad de generar más actividad económica para obtener más recursos sin aumentar la presión fiscal. El aumento de población, empresas y construcción permitirá elevar los ingresos municipales manteniendo congelados los impuestos y tasas.“Eso es muy positivo”, destaca el regidor.