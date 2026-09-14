Siero propone diez rutas de montaña frente a las pantallas

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero pone en marcha una nueva edición de "Pantallas o montañas", que este año lleva el título de "Rodeando Siero" y propone diez rutas senderistas y de montaña en los concejos limítrofes. Los participantes dispondrán de tres meses, entre el 21 de este mes y el 21 de diciembre, para completar unos recorridos concebidos para realizar en familia o con amigos.

La iniciativa pretende fomentar hábitos saludables y una ocupación activa del tiempo libre, especialmente entre los menores, ofreciendo una alternativa al uso de videojuegos, redes sociales y plataformas digitales. No se trata de salidas colectivas organizadas en días y horarios determinados, sino de itinerarios que cada grupo podrá recorrer de manera autónoma dentro del periodo establecido. A los inscritos se les facilitarán la documentación y las indicaciones necesarias para seguir cada ruta.

La participación deberá realizarse en grupos formados por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas. Para acreditar cada recorrido será necesario cubrir una ficha disponible en la página web municipal y entregar fotografías tomadas en puntos significativos, en las que puedan identificarse todos los integrantes. Los grupos que completen, al menos, cinco de las diez rutas recibirán un detalle por su participación.

El programa contará con una propuesta específica para los escolares de Infantil y Primaria. Cada menor recibirá una cartilla que podrá ir completando durante los tres meses de actividad con un cromo por cada itinerario realizado, de manera que el seguimiento de las rutas se convierta también en un reto continuado,.

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Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas desde hoy y hasta el 9 de octubre. Podrán formalizarse presencialmente en la piscina climatizada de la Pola o mediante el teléfono 985 72 08 02. El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, explicó que el objetivo es "animar a las familias y grupos de amigos a cambiar durante unas horas las pantallas por la actividad física y la naturaleza". n