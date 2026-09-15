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Ángel García viaja a Zaragoza en busca de aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Administración

García con responsables de EsPúblico e informáticos municipales.

García con responsables de EsPúblico e informáticos municipales.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se ha desplazado a Zaragoza para reunirse con responsables de la empresa EsPúblico y seguir explorando vías de modernización en la administración local y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) a la tramitación de expedientes municipales.

"Cepi" motró su "satisfacción" por el encuentro y detalló que lo que se busca es "un sistema híbrido entre inteligencia artificial y personas para ser más ágil en la tramitación administrativa, para dar un mejor un servicio a los ciudadanos y a las empresas".

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