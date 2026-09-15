La obra de rehabilitación del palacio de Aramil avanza para que funcione como hotel en 2028: "Será exclusivo y diferencial"

Los trabajos para recuperar y transformar el palacio de Aramil (Siero) en un hotel de lujo avanzan por la rehabilitación de la cubierta, con el objetivo de que el inmueble esté listo para este nuevo uso en 2028. El plan marcado por los promotores que están detrás de la iniciativa es que antes de acabar el año se concluyan los trabajos de esta primera fase, que, aparte de la cubierta, abarca también los muros y fachadas. Durante la segunda quincena del presente mes de septiembre está previsto que vaya cogiendo ritmo la recuperación de la techumbre, que actualmente se sitúa en un 20 por ciento de ejecución, para concluirla antes de que entre el invierno y evitar las filtraciones de agua. De esa forma, se podrá trabajar mejor con los muros interiores de un edificio que data del siglo XVII.

Los promotores, los hermanos Ismael y Ramón García Peón, adquirieron el edificio en ruinas para su recuperación y con el fin de darle un nuevo uso. Aunque tienen por delante una serie de trámites con Patrimonio y Turismo, confían en que para 2028 se encuentre ya en funcionamiento. La idea es que lo haga como un hotel "exclusivo y diferencial", de lujo o semilujo, y que en la planta baja acoja una zona de eventos. Para este último uso, los hermanos Peón ya han mantenido contactos con empresarios hosteleros interesados en explotar esa zona del recinto, aunque las conversaciones todavía se encuentran en fase embrionaria. Lo que será necesario es iniciar los trámites para presentar el informe y el proyecto a Patrimonio y obtener el visto bueno al plan para un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2016.

Los nuevos propietarios llevaron a cabo unos trabajos previos de acondicionamiento exterior de la zona antes de recibir la licencia municipal para las obras que están afrontando, centradas en el refuerzo de las fachadas y del tejado. Se han encontrado, con el "deterioro considerable esperado", lo que no ha supuesto ningún contratiempo a la hora de ejecutar las obras en marcha. Están trabajando con materiales originales de castaño y roble, "como si fuera una calcamonía de lo que había, sin desviarnos de nada", resaltan los promotores.

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Una vez finalicen esta etapa, que será antes de acabar 2026, los promotores deberán tramitar con Patrimonio y Turismo los correspondientes permisos para afrontar el acondicionamiento interior de los espacios para los nuevos usos turísticos y hosteleros. En sus estimaciones más optimistas, calculan que la instalación estaría en funcionamiento en la primavera de 2028.