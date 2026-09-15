Pola de Siero celebra este viernes la bajada del Cristo de Santa Ana con el inicio de la novena

Pola de Siero venerará al Cristo de Santa Ana desde este viernes 18 y hasta el domingo 27, con las procesiones de bajada y subida de la imagen del santo entre la capilla y la iglesia parroquial de San Pedro, y con la celebración de una novena en la que participarán diferentes sacerdotes vinculados a la Pola.

La bajada del santo, desde la capilla de Santa Ana, será este viernes a las 20.30 horas. Una vez en la iglesia de San Pedro, el sacerdote poleso Andrés Fernández, actual vicario de Avilés y Occidente, oficiará la primera de las misas de la novena, que será "Por la reconciliación".

El sábado 19 y domingo 20, las misas serán en la iglesia parroquial a las 19.00 horas. La primera a cargo del cura poleso Marcos Argüelles, "Por el progreso de los pueblos", y la segunda por el actual párroco de la Pola, Fermín Riaño, dedicada a la "concordia".

La novena continuará hasta el 26, con todas las celebraciones a las 19.30 horas. Dimás Fernández, vicario parroquial de San Pedro de La Argañosa (Oviedo), oficiará la misa del lunes 21. José Santa Clara, sacerdote adscrito en la Pola, presidirá la del martes 22, y José Vicente Calza, presbitero de la Archidiócesis de Valencia, se encargará de la del miércoles.

Juan José Llamaedo, párroco de Valdesoto, oficiará la celebración del jueves 24. Sergio Santa, párroco de Villalegre (Avilés) y que estuvo en la parroquia de la Pola, dará la misa del viernes 25 y Sergio Martínez, párroco de Trasona, cánonigo prefecto de música de la Catedral de Oviedo y expárroco de la Pola, concluirá la novena de misas el sábado 26.

Noticias relacionadas

La fiesta del Santísimo Cristo de Santa Ana será el domingo 27. A las 12.30 horas será la misa, presidida por José Julio Velasco, vicario episcopal de Oviedo y Centro, y párroco de Posada de Llanera y Las Regueras. A la conclusión de la eucaristía tendrá lugar la procesión de regreso de la imagen del santo a la capilla de Santa Ana.