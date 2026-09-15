Siero completará la senda de Lugones a La Fresneda con césped y abedules: este es el proyecto municipal

El Ayuntamiento de Siero acaba de sacar a licitación las obras para completar la transformación del entorno de la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda mediante el acondicionamiento de la última franja de terreno que permanece sin tratar. La actuación se concentra en una superficie de 1.800 metros cuadrados, situada entre la propia senda y la carretera AS-381, en las proximidades del túnel bajo la "Y" y del enlace viario que comunica Lugones con La Fresneda. El terreno presenta actualmente un aspecto irregular, con zonas de zahorra, tierra y maleza, según recoge el proyecto municipal fechado en abril.

Los trabajos comenzarán con el desbroce, la limpieza y la regularización del terreno, eliminando los desniveles que puedan dificultar posteriormente la siega y la conservación de la zona. Sobre toda la superficie se extenderá una capa de 15 centímetros de tierra vegetal cribada, lo que representa alrededor de 270 metros cúbicos de material.

Después, se sembrará césped en los 1.800 metros cuadrados y se plantarán 16 abedules. Los árboles se dispondrán junto a la senda para formar una pantalla vegetal que reduzca el impacto visual y acústico del tráfico de la AS-381.

El proyecto también incluye la instalación de doce metros de valla de madera del denominado modelo Asturias, distribuidos en dos tramos junto al paso sobre el río Noreña. Su finalidad es reforzar la protección en esos puntos y mantener la misma solución estética utilizada en otros sectores del itinerario. Esta intervención, que saldrá por unos 35.000 euros, constituye el remate de un proceso desarrollado durante varios años para crear y acondicionar la conexión entre Lugones y La Fresneda. La principal actuación fue la construcción de la propia senda peatonal y ciclista, una infraestructura de ingeniería con una inversión municipal cercana a los cuatro millones de euros, que incluye la pasarela elevada y el paso bajo la autopista.

Noticias relacionadas

Una vez abierta la senda, el Ayuntamiento ejecutó el ajardinamiento de su tramo final. El conjunto avanzó en julio de este año con la reforma estética del nudo de conexión de las carreteras AS-17 y AS-381.