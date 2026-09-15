Siero mejora el área canina de El Berrón para evitar acumulaciones de agua en el entorno de la fuente

El Ayuntamiento de Siero ha destinado 5.000 euros para la mejora del área canina de El Berrón, situada junto al campo de fútbol. La actuación ha consistido en la sustitución de la portilla de acceso para la maquinaria de mantenimiento y en la mejora del drenaje del entorno de la fuente.

Con estos trabajos se evitará la acumulación de agua en la zona de la fuente, donde se ha ejecutado una zanja de drenaje de 45 metros, que está conectada a la red de saneamiento. La obra se realiza dentro del contrato de mantenimiento de zonas verdes y cuentan con un plazo de ejecución de una semana.

“Solucionamos el problema de acumulación de agua junto a la fuente y mejoramos las condiciones de este espacio», manifestó Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes.

El área canina de El Berrón tiene una superficie de 860 metros cuadrados y dispone de cierre perimetral, dos accesos y una fuente para uso tanto de las personas como de los perros.

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Villa visitó este martes las obras junto a Juan José Garaot, de la empresa responsable de los trabajos, y José Antonio Martínez, técnico municipal.