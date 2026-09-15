El teatro en asturiano, protagonista en Carbayín Alto hasta diciembre con una docena de representaciones
El Centro Polivalente acogerá las funciones, que empiezan este viernes con la obra “Doña Josefa”
Carbayín Alto celebrará desde este viernes 18 de septiembre y hasta el 4 de diciembre la vigesimotecera edición de su Selmana de Teatru n’Asturianu. Serán doce representaciones las que forman parte del programa, con entrada libre y hasta completar aforo en el centro polivalente.
La primera de las funciones será “Doña Josefa”, de la Compañía Asturiana, este viernes a las 20.00 horas. Ese horario se repetirá durante todo el programa, que continuará el 25 con la obra "Agua de Soto".
Octubre será un mes intenso, con varias obras para poder disfrutar. “La difuntada y otros yerbes” el día 2; “Al loro” el 9; “Vaya par de dos” el 16; “Los cuernos de Don Friolera el 23, y "La maldición de la pita pinta" el 30.
Para el mes de noviembre la programación incluye "Que nos quiten lo bailao” el día 6; “Les olímpiques” el 13; “Camín de Santiago” el 20, y “Tres sombreros de copa” el 27. Y el cierre llegará el 4 de diciembre con “El disparate”. Además, ese día se entregará el galardón “Socorro la de Lin”, destinado a reconocer a personas o entidades que trabajan en favor del teatro en asturiano.
Las compañías que se pasarán por Carbayín Alto estos meses son “Selena”, “La Puente Arriba”, “San Félix”, “Padre Coll”, “Kumen”, “Carbayín”, “Hórreo”, “Filanderes”, “Santa Bárbara” y “Garapiellu”.
“Pasarán los principales grupos de teatro amateur en asturiano que hay en Asturias”, destacó este martes, durante la presentación del evento, Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura de Siero. Le acompañó José Ramón Oliva, director del Grupo de Teatro de Carbayín.
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