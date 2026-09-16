La crisis de las comisiones de festejos de Siero se agudiza: dimite la presidenta de Santa Isabel de Lugones

Malos tiempos para la fiesta. Al menos para sacarlas adelante en Siero. Las principales celebraciones del concejo se están quedando sin organizadores a falta de que lleguen relevos. Los dos últimos presidentes en anunciar su renuncia son los de Santa Isabel de Lugones, Candela García, y San Félix de Valdesoto, Andrés Berdayes. En ambos casos aparece en el horizonte la incógnita sobre si alguien asumirá ese reto o si, por el contrario, peligrarán los festejos para el año que viene. En Valdesoto se vislumbra algo más de optimismo, ya que parte de los directivos actuales estarían dispuestos a seguir siempre que se sumen más personas para ayudarles.

Este verano ha dejado también la dimisión de la directiva de Santa Cruz de Marcenado. Y a todo ello se le suma que en la capital, en la Pola, el Ayuntamiento ha tenido que asumir los dos últimos años la organización de Comadres, Güevos Pintos y El Carmín, ya que la Sociedad de Festejos se encuentra en manos de una gestora ante la ausencia de una directiva que tome el relevo.

En el caso de Lugones, Candela García asumió en 2024 la presidencia de Santa Isabel. Lo hizo al frente de un equipo joven, que ha ido menguando. Advertía, justo antes de esta última edición -la tercera de su equipo-, que hacían faltas más socios y colaboradores. Una circunstancia, ésta última, que calificó de preocupante, ya que se habían quedado Candela García y Marta García solas en un grupo que empezó con 15 personas.

Santa Isabel cerró la última edición con unos 700 socios, lejos de los 900 de las dos primeras ediciones de esta directiva. Una cifra que consideraron muy baja, para una localidad de más de 13.000 habitantes y para una fiesta que contó con seis días de programación en su última edición. Candela García ha decidido dejarlo y ahora queda en el aire la próxima edición, salvo que alguien asuma ese relevo.

El futuro de las carrozas de Valdesoto

En Valdesoto, en San Félix, la situación guarda algo de similitud. Allí Andrés Berdayes también asumió en 2024 el relevo como presidente. Y tras tres ediciones ha decidido convocar una asamblea para presentar su dimisión. No obstante, parte del equipo que le acompañó en esta aventura estaría dispuesto a seguir. Eo sí, siempre que cuenten con más ayuda, ya que actualmente son apenas cinco miembros, una cifra que consideran muy baja para trabajar por las fiestas y su principal atractivo: el desfile de carrozas. La asamblea para dilucidar la continuidad, y en la que se convocarán oficialmente elecciones, está prevista para el lunes 28 a las 20.30 horas.

Dimisión tras una década en Marcenado

Otro futuro complicado se le presenta a las fiestas de Santa Cruz de Marcenado, donde un grupo encabezado por Melany Rodríguez las recuperó en 2017, tras llevar cerca de dos décadas sin celebrarse. El anuncio de la no continuidad lo hizo la presidenta al acabar la última edición, reclamando apoyo vecinal para seguir con una base consolidada y rodada.

En este panorama festivo de Siero, en el que conviven jóvenes asociaciones de festejos como, por ejemplo, la de El Berrón -donde hubo un año incluso sin fiestas- con grupos veteranos y que llevan muchos años, hay otras situaciones preocupantes. Es el caso de Ordiales (Muncó) donde este verano San Roque se limitó a una misa y un vermú. La comisión ha dado de plazo hasta abril de 2027 para intentar incorporar nuevos miembros que garanticen su continuidad. Por el contrario, plantearán la disolución.