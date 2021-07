Adiós al prado de las fiestas de Santa Isabel

Recogemos la noticia del comienzo de la tercera fase del bulevar, primero con alegría y, después, con un atisbo de nostalgia, no en balde fue donde yo comencé a echar mis primeros bailes. No hubiera estado mal esperar a comenzar estas obras hasta primeros de setiembre, de tal manera que se pudieran celebrar por todo lo alto el último fin de semana de agosto como despedida las fiestas de Santa Isabel en este céntrico escenario. La obra que acaba de comenzar tiene un plazo de ejecución de siete meses y un coste de 1.249.867,66 euros. En realidad, la antigüedad exacta de estas fiestas se desconoce. Ahora bien, se puede decir con certeza que está camino de cumplir los 130 años, ya que los primeros datos escritos sobre la Cofradía datan de 1893. Su presidente actual, Oscar García Rilo, viene ejerciendo este cargo desde el año 2007, después de que capitaneara durante diez años estas fiestas Ángel García, actual Alcalde de Siero. Añadir que desde hace tres ediciones, el lunes de la programación se ha convertido en fiesta local. En la presente edición, el día 30 de agosto.

La importancia de la participación ciudadana. No tengo ningún inconveniente en admitir que desde joven he sentido especial atracción y dedicación por la participación ciudadana, y no sólo en el arte de comunicar a través de los medios de información, en especial en el diario LA NUEVA ESPAÑA. Es un buen balance contabilizar más de cinco décadas en esta tarea. Se dice pronto. Y he ejercido esta labor en el plano informativo y crítico cuando así las circunstancias lo requerían. Y todo hay que decirlo, a cambio de nada. En ocasiones algunas personas valoran mi dedicación y atención al pueblo que me vio nacer. Por otra parte, debo añadir que soy persona activa y, además, inquieta y perseverante. Siempre doy la misma contestación: “Para mí el pueblo es una continuación de mi hogar y, por ello, deseo verlo mejorar día a día”. Ya hemos escrito en distintas ocasiones que la vitalidad de un pueblo se mide por la suma de sus inquietudes; así pues, de igual modo se puede valorar las personas. Digamos que un pueblo sin inquietudes es un pueblo sin vida. Y una vida sin ilusiones derivadas de las inquietudes carecerá de vigorosidad. En definitiva, la participación ciudadana es una forma muy positiva de relacionarse, a la par de realizarse, de conocer el pueblo, barrio o ciudad, así como sus gentes.

En verdad que son bastantes los ciudadanos que viven ajenos a su propia comunidad, por pequeña que pueda ser. No la viven y, por tanto, no puede percibir su latido. Viene muy oportuna la opinión de Gaspar Melchor de Jovellanos, asturiano de Gijón, cuando advirtió: “Mucha gente son siempre forasteras en su propio pueblo o país porque nunca se aplicaron a conocerlo”. Es evidente que las inquietudes pueden desarrollarse en cualquiera de las áreas de la faceta humana: la política, la cultura, el deporte, en las tareas sociales... Exhortar a los jóvenes en este sentido, tanto desde la propia familia como en los centros de enseñanza, sin duda sería una buena tarea que les invitaría a poner en práctica actitudes tendentes a estos propósitos. Cada cual habrá de elegir aquella actividad que despierte mayor interés y mayor eficacia para su desarrollo, al tiempo que le reportará la satisfacción de sentirse útil. La verdad que merece la pena luchar por algo en la vida, hacer algo por los demás altruistamente.

San Félix, patrono de Lugones. El próximo sábado, día 31 de julio, se celebrará una misa solemne en honor de San Félix mártir, patrono de la parroquia de Lugones.

Perlas de sabiduría. Vivir tu pueblo es amarlo, sentirlo y preocuparse por su destino (Emilio Serrano).