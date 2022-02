Como debo quemar restos de poda y el lugar no dista lo suficiente de zona boscosa, solicité en la Oficina Comarcal de Agricultura de Pola de Siero la autorización pertinente, indicando el polígono y parcela de las dos fincas donde pretendo hacer la quema. La cosa exige su documentación, entregándoseme un folio por cada finca, autorizando con índice de riesgo máximo 2. Tuve además que firmar otros cuatro papeles que se reservó la oficina. Años atrás la solicitud se registraba en un libro y seguro que el papelorio que padeciesen los empleados sería muchísimo menos. Más papeles, más tiempo, más costo para los ciudadanos, más daño ecológico... Sin duda que esa documentación servirá como apoyo para estadísticas imprescindibles para la Administración. Total que no salí muy convencido de que debiera ser así y pensé que habría fórmulas más eficientes y menos complejas en los tiempos que corren. Pero poco antes de ponerme a escribir estas líneas entendí perfectamente lo de los papeles, porque me entero que en la presidencia de la Comunidad de Madrid y en la presidencia del Partido Popular hay un incendio que se funden los plomos. En las acusaciones recíprocas de quien encendió la cerilla ambos exigen que el otro demuestre documentalmente que estaba autorizado para armar la quema. Si antes de quemar hubiesen pasado por la Oficina Comarcal de Pola de Siero, podían quemar porque tendrían papeles, aunque... el índice de riesgo de incendio ahí donde armaron esta quema es más de 5. Van volvelo too cenices.