El pueblo, patas arriba pero para bien

Ya procuramos dejarlo claro en el titular, pues al principio no había añadido ”para bien”, por lo que se podía interpretar como algo negativo, cuando es todo lo contrario. Ya en el anterior periodo fuimos conocedores del gran proyecto del bulevar de la avenida de Viella prometido por Ángel García, alcalde de Siero, para el presente mandato. Y hay que decir, como se puede comprobar en la portada de LA NUEVA ESPAÑA, en su edición del miércoles, 9 de enero, que es, en definitiva, la actuación municipal de mayor coste de los últimos ocho años, con 2,7 millones de euros. Es una de las principales condiciones que debe albergar la actuación de un político, en este caso, de un Alcalde, cumplir lo que se promete. Y en eso, damos fe, que lo lleva a rajatabla.

Otra obra que se realiza a buen ritmo es la prolongación de la avenida de la Constitución, es decir, el tramo de la finca donde se celebraban las fiestas de Santa Isabel. Añadamos que, con el tiempo, esta se prolongará hasta la urbanización Malvarán. Y, además, no podemos olvidar las obras que se vienen ejecutando en la calle Rafael Sarandeses, que se convertirá en peatonal. Otra cuestión son los carriles bici.

Sé bien que a algunos vecinos con propiedades en esta importante vía de comunicación de Lugones, el proyecto en cuestión que se acaba de poner en marcha les ha provocado disgusto. Vamos, que no se estaba a su favor, por interpretar que les perjudicaba y es lógica su respetable actitud. Ahora bien, mirándolo con detenimiento y la perspectiva de futuro y positividad, a nuestro modo de ver una vez concluida la obra no la verán con tanta negatividad, pues creo firmemente que todos los propietarios, viviendas y solares de la avenida de Viella acabarán ganando en su valoración. Existen varias edificaciones de planta baja que, sin duda alguna, empresas constructoras o inmobiliarias con visión de presente y futuro, se encargarán de transformar verticalmente con la justa compensación. Y si no, al tiempo.

Plaza Mayor. La información nos ha llenado de satisfacción. El domingo, día 13, por LA NUEVVA ESPAÑA recibimos la excelente noticia facilitada por el alcalde Ángel García del planteamiento de una gran plaza mayor o recinto ferial, da igual, en Lugones. Contaría con más de 10.000 metros cuadrados de superficie. Este recinto acogería ferias y conciertos o encuentros de los vecinos que así lo aconsejaran. El lugar elegido es una finca propiedad del Ayuntamiento, situada como a mitad de la calle Luis Braille, margen derecha procediendo de la Avenida de Oviedo.

Plantación de árboles. La plantación de árboles que se viene llevando a cabo no es un capricho ni un despilfarro. Se plantan, por ejemplo, para contrarrestar la contaminación atmosférica. No hará falta recordar, como así lo hacen las autoridades competentes, que Lugones es uno de los pueblos de Asturias con más elevada contaminación. Es decir, que bienvenida la plantación de árboles por doquier.

Concierto. Para el día 25 de febrero, viernes, a las 20.00 horas, está previsto que en el Centro Polivalente Integrado ofrezca un concierto la Banda de Música de la Asociación Sierense de Amigos de la Música (larga denominación). La entrada es gratuita.

