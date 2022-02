¡Vaya semanita! Los españoles, decepcionados por la desastrosa gestión de la crisis del Partido Popular. Los barones, reunidos solicitando la dimisión de Casado o, en su caso, para hacer el relevo democráticamente en congreso extraordinario, tapiándole la posibilidad de presentarse, cosa que él no pensaría ni por asomo. El taimado gallego hará que todos estén pendientes de su “sí” y parecerá hacer un favor a España. En fin, que el incendio aún tiene rescoldos. El mundo, desengañado por la infructuosa gestión diplomática para evitar la guerra en Ucrania. Las regiones de Donetsk y Lugansk, prorrusas tras referéndum, en el que más del 90% votaron a favor de la separación de Ucrania, se declararon repúblicas independientes. Ucrania no lo reconoció, Rusia lo apoyó, y desde hace casi nueve años existe este polvorín. Intervenciones del Ejército ucraniano en estas “repúblicas” del Dombás, enfrentamientos, apoyo ruso a ellas... Y la diplomacia internacional no actuó buscando una salida en todo este tiempo que no llevase a donde estamos. Como la semana es como es, decido dar un paseo, ¡coime!, que son Les Comadres. Por cierto, alegra que vuelva a haber carruseles. Lo que no entiendo es que en la calle Luis Navia Osorio ocupen hasta las aceras. No es por nada, es que hay unas personas con discapacidad a las que se tiene poco en cuenta con estas barreras. También pueden ir por otro camino al ver el suyo bloqueado, pero hay quienes usan un bastón blanco que ni lo pueden ver.