Se llamaba... Bueno, no recuerdo su nombre. De él sí que me acuerdo muchas veces, y después os cuento por qué, aunque me vaya largo.

Fue en una velada de boxeo que se celebró en la plaza de toros de Melilla, una noche de julio hace más de cuarenta años, cuando el boxeo era visto todavía como un deporte noble, que lo es. Le tocó pelear contra un gigante marroquí que contaba sus combates por victorias al primer guantazo. Una mole de tío todo fuerza, y arropado por una plaza llena de marroquíes que venían a ver ganar a su nuevo ídolo.

Y enfrente, pues qué os cuento, aquel amigo que de boxeador ya no le quedaba más que la nariz rota y unos cuantos nudillos partidos. Carnaza buscada para aumentar las victorias de aquel gigante y de paso hacer caja para el padrino de turno, que la plaza estaba llena.

No sé de qué se ganaría la vida aquel pobre hombre, pero sí que aquella noche le iba a tocar subir al cuadrilátero a recibir golpes, volver a tragar sangre y recibir unos cuantos puntos más de sutura en su ya maltrecha ceja izquierda, con la única recompensa de algo de dinero para poder recordar mejores tiempos.

Pude ver aquella pelea cerca del ring. Y escuchar cómo poco antes de que empezara el preparador le decía a aquel viejo boxeador: “Acuérdate, un golpe”. “Sí, un golpe”, respondió él. Entendí pronto aquello: todo lo que podía esperar era dar un solo buen golpe, y su experiencia, no había más.

Empezó el combate, y a recibir aquel pobre hombre un aluvión tremendo y continuo de puñetazos, uno detrás de otro, sin respiro ni descanso; un martillo que le golpeaba por todo el cuerpo, con el rugido de la plaza pidiéndole más y más, hasta donde hiciera falta. Tremendo.

Enseguida cayó por primera vez, mareado por el vendaval de golpes y gritos. Y al poco, cayó por segunda vez, sintiendo el sabor amargo de la sangre bajar por la garganta. Quiso no levantarse, que ya estaba bien la paliza, pero su preparador le gritó: “Arriba campeón, que queda tu golpe.”

Y poco antes de terminar el primer asalto, vino el error de aquel mastodonte, en un segundo de confianza en el que miró sonriente a aquella masa que le empujaba. Allí estuvo el golpe y la experiencia: un gancho de derecha que llegó al mentón, que hizo que le zumbaran los oídos y que se le aturdiera el sentido. Y después vino su segundo error: no reconocer que aquel viejo boxeador le había hecho daño. Si hubiera buscado el rincón para recuperarse un poco, para tomar un poco de aire, aquello habría acabado pronto, pero no lo hizo. Quiso volver a pegar con más fuerza aún y ahí le vino otro golpe, izquierda al hígado, de los que cortan el resuello. Y un tercero, un directo de derecha en pleno rostro, con la fuerza que quedaba, que le llevó al suelo.

Cuando al fin pudo levantarse, ya solo vio a un rival medio escondido en su rincón, abrazado por sus preparadores, mientras que los suyos trataban de recuperarle entre un mar de voces que ahora le increpaba e insultaba. Así era. Había sido noqueado. Y él era el ídolo. Hasta aquella caída.

No sé si aquel viejo boxeador volvió a pelear, supongo que no. Ni tampoco si después de aquello lo hizo aquel pobre Hércules rifeño. No supe más de ninguno de los dos.

Y ahora os digo cuándo recuerdo aquella pelea. Lo hago cuando nos llega alguien a hacer testamento, con la mirada vacía y un diagnóstico reciente. Lo hago cuando también nos llega para hacer testamento un matrimonio de paisanos ya mayores y te cuentan que un hijo dejó de hablarles hace ya tiempo sin que ellos sepan por qué, que tampoco pueden ver a sus nietos y que los fueron a ver a escondidas y sin salir del coche el día de la Primera Comunión, mientras ves como no pueden evitar que les caiga una lágrima llena de dolor y de rabia contenida. Cuando también ves a esos pobres padres aparcados en los asilos, esperando esa visita que o llega tarde o mal o ya nunca llega, que así es la cosa en muchos casos.

O cuando ves cómo esa gente a la que le ha tocado nacer en Ucrania o en algún otro lugar asolado por la barbarie humana tienen que salir de sus casas con lo puesto, intentando solo sobrevivir, mientras que unos “hijos de Putin” llenos de vodka o de lo que sea que se hayan metido en sus cabezas vacías, juegan a los dados con la humanidad.

Ahí es cuando me acuerdo de aquel viejo boxeador y cuando me gustaría poder decir a todos esos que sabemos que lo están pasando mal: “Hey, no te rindas todavía, campeón, que aún estás de pie y te queda tu mejor golpe que dar a la vida. Inténtalo, acuérdate de ...”. Pero ya no puedo seguir, porque no recuerdo el nombre de aquel viejo boxeador.