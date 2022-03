Todo lo que no sea tristeza por el sufrimiento de las personas que padecen la guerra en Ucrania, no entra en nuestro sentimiento en estos días. Tal vez no sepamos las motivaciones reales que han llevado a esta barbarie. El hecho es que quienes tienen la responsabilidad de lo que ocurre son quienes menos padecen por ahora las consecuencias. Fortunas casi milmillonaria del dirigente ruso y enormes de sus altos cargos. Nada desdeñable fortuna del presidente ucraniano Zelenski, que la revista “Forbes” cifró en más de 15 millones de euros, y apoyo para la resistencia de los multimillonarios ucranianos al gobierno de Kiev entre los que está el expresidente Poroshenko. Quienes padecen el dolor de esta barbarie son ciudadanos sencillos con salarios mínimos en ambos países, inferiores a 200 euros, que, en un lado, sufren el horror de la invasión, riesgo de la vida y pérdida de todo lo material y, en el otro, la atrocidad de ser invasores de un país hermano. Aquí clamamos porque se haga justicia, aplaudimos sanciones a Rusia, tenemos nuestros gestos de solidaridad y hasta pedimos que se vaya más lejos, pero de continuar mucho así las cosas, cuando el gasóleo supere los tres euros litro, la inflación se dispare por encima de diez puntos, el recibo eléctrico mensual sea irresistible y la ducha se haga con agua fría, pediremos a voces que se acabe eso como sea. Mientras la cosa no afecte a nuestra comodidad sí, pero cuando nos toquen “al pelo de la ropa”...