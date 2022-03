La Casa de Cultura de Lugones

Durante bastantes años, fuimos de los que demandábamos una Casa de la Cultura para nuestro pueblo, porque no teníamos donde reunirnos ni celebrar actos culturales. Y después de mucho presionar desde distintos estamentos –por nuestra parte, desde el diario LA NUEVA ESPAÑA, reivindicamos frecuentemente el tan necesario centro– al fin fue inaugurado en el año 1972, por lo que ahora cumple cincuenta años. Se trataba de un edificio tipo chalet, situado en la calle Leopoldo Lugones. El primer servicio que entró en funcionamiento fue el de la biblioteca municipal. Hasta el año siguiente no se iniciaron otras actividades culturales. Entonces fue inaugurado por el delegado de Información y Turismo, Francisco Serrano Castilla, que ofreció una conferencia, asistiendo igualmente el entonces alcalde de Siero, Julio Fernández Noval. Posteriormente, sobre los mismos terrenos se construyó otro nuevo edificio de tres plantas, inaugurado a finales del año 2000, a cuyo acto asistió Sergio Marqués, presidente del Gobierno autonómico.

Esta nueva Casa de la Cultura, por su capacidad, prestó innumerables servicios por la variedad de las actividades desarrolladas. Como es bien sabido, se clausuró el pasado año, una vez se procedió a abrir el Centro Polivalente Integrado, que abarca mucho más espacio y, por tanto, más variados servicios. En resumen, esta circunstancia es una demostración más del desarrollo y crecimiento de la población de Lugones que, como se puede desprender de este comentario, durante los últimos años contó con tres edificios para variadas actividades culturales y otros servicios. ¿Será necesario un nuevo edificio en los años que quedan para cumplir el siglo?

Revista El Carbayu. También cumple cincuenta años la revista anual que edita la Sociedad de la Festejos El Carbayu, que comenzó a editarse a propuesta de este cronista que semanalmente les escribe. Yo le había hecho la sugerencia al entonces vicepresidente, Juan Bautista Cima, en el sentido de hacer una revista que recogiera los principales acontecimientos del año de la localidad. Tras la consulta pertinente a la junta directiva, fue aceptada mi propuesta, de cuya revista me responsabilicé durante 17 años.

Atlético de Lugones. Como consecuencia de los resultados de los partidos de fútbol de la jornada del 6 de marzo, en los que el Atlético gano uno a cero y el Avilés Stadium perdió en su propio domicilio por cero a tres, nuestro equipo histórico ocupa la primera plaza en su grupo de Regional Preferente. Todavía quedan por jugar cuatro partidos. Mejor situado está el Valdesoto en el grupo 2, que se distancia tres puntos del segundo, el Astur.

Perlas de sabiduría. En los tiempos que venimos arrastrando y soportando desde hace dos años con el covid y, por si era poco ello, ahora toca la invasión de Ucrania, con las consecuencia económica que acarreará como ya se está viendo, lo mejor será optar por las actitudes de los famosos tres monos sabios, que significan: no ver, no oír y no decir.