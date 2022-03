Más números

Parece ser que el martes puede ser el parto. Las innumerables actividades previas para que la criatura guste a todos no parece que vayan a dar el fruto deseable e igual tiene que gustarnos sólo a nosotros por decreto. Como si de ecografía se tratase, la Ministra enseñó quinientos millones de euros que iban a ponerse al servicio de los transportistas, pero no estaba muy clara la cosa. En principio, si tenemos en cuenta que en España hay más de 200.000 camiones, con un consumo medio de unos 35 litros cada cien kilómetros y con un recorrido medio anual de unos 90.000 kilómetros, sale un consumo de 6.300 millones de litros de combustible. En resumen, que la ayuda supone menos de 8 céntimos por litro. La semana pasada deseaba que los números de la Administración saliesen mejor que los míos, pero... Parece que van a sentarse con los transportistas hasta llegar a un acuerdo. Con buenos van a pelear, acostumbrados a pasar horas y horas sentados al volante y a viajes largos. Puede que con suerte lleguen a acuerdos, pero queda el resto. Hay más personas que transportistas que también se desplazan en vehículos. No se mueven en Falcon en viajes a ninguna parte, posiblemente igual porque el litro de queroseno está a 47 céntimos y a ese precio... Si seguimos con los transportistas, este mes, habiendo trabajado, habrían tenido respecto a enero una pérdida media por camión de 800 euros. Amigos esto hay que solucionarlo. En países vecinos vimos rebajas hasta de 40 céntimos en litro y sin tanta conversación.