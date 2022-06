La villa de Lugones, cada vez más embellecida

El calificativo de villa viene porque hace unos días una señora se dirigió a nosotros para preguntarnos. ¿Cómo se considera Lugones, pueblo o villa? Nosotros no lo dudamos ni un instante y le contestamos: “Villa”, dado el rango que ha adquirido desde finales del pasado siglo XX, por su densidad de población, su situación geográfica y que cuenta con los más variados y numerosos establecimientos de todas las especialidades que pueda demandar el ciudadano, sin necesidad de desplazarse a Oviedo.

Por si fuera poco, algo muy importante: Lugones se encuentra rodeado de polígonos, más los tres que hay en su propia parroquia, que hace de esta localidad un lugar de características especiales y con atractivo para los más diversos negocios, así como un lugar residencial por excelencia, que se encuentra a menos de diez minutos de Oviedo, y a quince o veinte de Gijón, Avilés, Langreo y Mieres.

Aclaremos que existen documentos antiguos, sobre todo medievales y de la Edad Moderna, que categorizaban a una población como villa, entre otros casos, por la costumbre popular de la importancia de un centro poblado dentro de su entorno. El caso es que el lector asiduo a nuestras crónicas semanales recordará que en distintas ocasiones hemos demandado la necesidad de embellecer Lugones. Y con gran satisfacción queremos dejar constancia que desde hace unos años la mejora en este sentido se está produciendo, y me atrevo a añadir que, con el beneplácito de los vecinos. Los árboles se prodigan por doquier y lo mismo pasa con los bancos de sentarse, que agradecen en especial las personas mayores que salen a paseare por el pueblo.

Hijo predilecto. Felicitamos a Nacho Fonseca, poleso hasta los tuétanos, por su nombramiento como hijo predilecto de Siero. Maestro jubilado y fundador del coro infantil Xentiquina. Hace tiempo que no nos vemos, porque él no viene a Lugones y yo no frecuento la capital del concejo. Al leer la noticia en LA NUEVA ESPAÑA un vecino señaló: “Todos los hijos predilectos son de la Pola”. ¿Será esto cierto?

Actividad coral. Tras dos años en blanco, este pasado sábado se celebró la edición La Cebera de Masas Corales, en la que intervinieron la Coral Polifónica Avilesina, así como la Coral Escuela de Música Belén Plaza, también de casa, como la organizadora Coral Polifónica de San Félix. El concierto tuvo lugar en la Iglesia parroquial, ya que no se encontraba disponible el salón del Centro Polivalente Integrado. Las buenas costumbres no se deben de perder.

Teatro. Para el próximo día 17 de junio, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, a las 19,30 horas, la compañía gijonesa Higiénico Papel pondrá en escena “Nunca nun se sabe”, una “comedia disparatada que mezcla elementos tradicionales de humor asturiano con la más rabiosa actualidad”. Tiene una duración de sesenta minutos y la entrada cuesta seis euros.

Perlas de la sabiduría.

La vida es como un espejo: te sonríe si la miras sonriendo (Mahatma Grandhi).