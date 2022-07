La envidia, el origen de muchas críticas

La palabra crítica identifica la opinión, examen o juicio que se formula en relación a una situación: servicio, propuesta, persona u objeto. El pensar bien consiste, o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad; de otra manera caemos en el error. Detrás de una persona que critica se encuentra una persona resentida y poco feliz con su vida. Rechaza la felicidad ajena por que le recuerda que se puede vivir de otra manera. Por eso, para aquellas personas que puedan ser objeto de perseverante crítica, nada mejor para ahuyentarla que aplicar el látigo de la indiferencia o emplear la filosofía de los estoicos, que no nos cansaremos de recordar cuantas veces sean necesarias. El estoicismo es una doctrina filosófica originada 300 años antes de Cristo y fundada por el griego Zenón de Cítio. Defendían el autodominio, la serenidad, y la felicidad de la virtud, así como la fortaleza de carácter ante la adversidad. Pero a lo que voy en esta ocasión, es que los estoicos despreciaban la opinión del vulgo.

Viene muy a cuento la fábula de la luciérnaga y la serpiente. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente comenzó a perseguir una luciérnaga. Esta huía rápido de la feroz predadora y la serpiente al mismo tiempo no desistía. Huyó un día y ella la seguía, dos días y la seguía… Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: "¿Puedo hacerte tres preguntas?". "No acostumbro dar este precedente a nadie pero como te voy a devorar, puedes preguntar", contestó la serpiente. "¿Pertenezco a tu cadena alimentaria?", preguntó la luciérnaga. "No", contestó la serpiente. "¿Yo te hice algún mal?", dijo la luciérnaga. "No", volvió a responder la serpiente. "Entonces ¿por qué quieres acabar conmigo?", inquirió el insecto. "¡¡¡ Porque no soporte verte brillar!!!"

Moraleja: Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones en las que nos preguntamos: "¿Por qué me pasa, no he hecho nada de malo, ni daño a nadie?". Sencillamente hay que responder: "¡Por que no soportan verte brillar!".

El templo parroquial. Lo traemos aquí para dejar constancia. Nuestro templo parroquial fue construido en las postrimerías de la Guerra Civil, por haber quedado destruido el anterior edificio. La primera piedra fue colocada el 19 de marzo de 1939. El 23 de Junio de 1940 se celebró la bendición solemne del nuevo templo a cargo del señor obispo Manuel Arce Ochotorena, siendo párroco Leandro Miyar. Por lo tanto, el pasado mes de junio el templo cumplió 82 años. ha cumplido 82 años.

Manifestación por una pasarela más digna. Ya está bien que después de tanto tiempo que lleva el movimiento ciudadano reivindicando la reparación de la pasarela de El Carbayu, aún no se tuviera en cuenta su petición. Para mañana, martes, de 17 a 19 horas, al pie de la pasarela, se ha convocada una nueva concentración. Esperamos que las autoridades competentes tomen en serio este problema para que se resuelva a la mayor rapidez posible.

Perlas de la sabiduría. "La actividad es lo que hace dichoso al hombre. / Nuestra naturaleza es el movimiento, el descanso completo es la muerte" (Blaise Pascal).