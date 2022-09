Dios puede estar escondido, pero no mudo, a pesar de la mucha propaganda y ruido ambiental que ensordece nuestros oídos, y más ahora que en esta clave semana de septiembre, la del 4 al 11, se inicia un nuevo curso, marcado por la incertidumbre, duda y cierta desesperanza, pues son pocas las seguridades y apoyos que percibe uno de las instituciones y poderes que le deben proteger, y esto se hace presente a poco que profundicemos.

En Asturias, año tras año, el protagonismo de estos primeros días de septiembre siempre lo tiene la Santina, a pesar de las muchas tentativas y estrategias que se han diseñado para evitarlo. Cada año aumenta el número de peregrinos, de romeros, de personas que con más o menos fe acuden a la Cueva para agradecer, implorar, suplicar y pedir consejo, y esperan confiados la respuesta y alivio que una Madre siempre ofrece.

Esta semana se inició para mí asistiendo, sorprendido y admirado, no es para menos, al acto de homenaje que el Centro Asturiano ofrece a los 53 socios que llevan ya más de cincuenta años como tal, pues como muy bien dice su presidente , don José Manuel Granda, “sois los artífices de todo esto, este club es vuestro”. Mi amigo y compañero de fatigas durante muchos años en el Colegio Los Robles, el sacerdote don Salvador Tejedor Melero, con el carnet de socio número 695, es uno de ellos y yo tengo el privilegio, a petición suya, de acompañarle en este acto de entrega, donde en una ceremonia familiar y festiva se reconoce la fidelidad y entrega de unos socios que han contribuido a crear una Institución clave en la vida ovetense. Presidía el acto de entrega una bella imagen de la Santina de Covadonga, con su bello manto azul y blanco. El día estupendo permite unas panorámicas de postal y un lleno hasta la bandera – había serias dificultades para aparcar-, que dan broche a esta jornada y testifica la vitalidad humana de esta importante Institución ovetense.

Los días 7 y 8 de septiembre mi destino era Covadonga. Quería estar junto a la Santina la víspera y festividad de la misma, y como siempre, por medios que se me hacen inexplicables, la Santina no deja a nadie indiferente, acoge, estimula, avisa, motiva. A pesar de las alertas de las posibles consecuencias del huracán “Danielle”, nuevamente me encontré con serios problemas de aparcamiento. Ya en el santuario, visita a la Cueva, conversaciones y rezos, misa en la Basílica, predicada por el señor abad don Adolfo Mariño, que incide en el lema de esta novena de “A Jesús por María”, y recuerda que no puede haber cristiano sin oración e insiste en la necesidad de practicar la humildad, la caridad y de incrementar la fe… A las 21 horas, en la Basílica tiene lugar una Vigilia de Oración para jóvenes, presidida por el señor obispo don Jesús Sanz Montes que en su bella y meditada reflexión ayudó a dar respuesta al enunciado de la misma: “El Señor tiene un plan para ti”, con su bella parábola de las “lágrimas del colibrí”, o como un colibrí cumple su misión de combatir el fuego que azota su territorio con los únicos medios que tiene, su pico y el agua que atesora cada vez que picotea en el arroyo cercano… Cánticos , con bellas y sentidas letras, dos impresionantes testimonios, el de una refugiada ucraniana, de nombre Lucia, y el de una voluntaria de Cáritas, Mónica, que alerta del peligro de vivir en círculos cerrados, ajenos a la realidad más inmediata que nos rodea. Jornada para no olvidar y entre los presentes, diecisiete seminaristas, que son la esperanza de nuestra Diócesis, y mi deseo que no tardando mucho sean ciento diecisiete, pues estoy seguro que por mucho que lo intenten no podrán eliminar la dimensión de lo sagrado de nuestras vidas.

Al fin, el 8 de septiembre, Festividad de la Santina, misa en la Basílica a las 12 horas. El tiempo nos ha respetado, alguna tormenta en la noche, pero el día amaneció con luz y fuerza, y el sol como compañero. No es la primera vez que estoy en Covadonga el día de la Santina, pero este año mucha más gente, incluso entre la que llamaría Asturias Oficial (Autoridades y demás cargos representativos de la región, que ocuparon casi la mitad del templo) , también más protección ( unidades especiales de la Guardia Civil) y muchos peregrinos. La Basílica ocupada por las cámaras de televisión y quien más quien menos buscaba la manera de acomodarse cuanto antes en el templo. Mucha gente y con la puntualidad acostumbrada empezó la misa solemne, con el apoyo del órgano y de una veterana Escolanía, que puso en evidencia las potencialidades de sus voces y sus precisiones. La liturgia cuidada hasta el menor detalle, y en medio de ella la esperada Palabra de Dios por boca del señor Obispo, que alerta de las dificultades del momento presente, de los problemas que nos azotan y pide que desde la Verdad, que debe ser compañera de vida, se busquen caminos, sendas, soluciones que dignifiquen nuestra vida y que la hagan más justa. No debe sorprender que un Obispo condene el aborto, la eutanasia y avise de las muchas mentiras y mensajes subliminales que nos invaden, y nos alerte a que ajustemos nuestra vida a la verdad, a la conciencia. No debe sorprender que pida que se dignifique la actividad política y que el único y verdadero destino de esta sea el bien común y no el de unas siglas. No todo vale en política y las consecuencias de ello están a la vista... Eran otros los tiempos en que la Iglesia debía quedar en la Sacristía, parece que algunos los añoran.

Concluida la misa, la Santina es llevada en procesión hasta la Cueva arropada y acompañada por autoridades, fieles… . La explanada llena de público y una vez más la Asturias oficial y la Asturias real se encuentran, y esta testimonia su malestar con pancartas, con pitidos, pero todo ello sin que en ningún momento se altere el orden. Son muchos los problemas que hoy preocupan a los asturianos, que por no tener no tienen ni hijos, y cada vez somos menos – “Somos la región donde más municipios pierden población” (La Nueva España, 29 de agosto de 2022)-. Son muchos los colectivos en crisis, son muchas las personas que demandan una solución, una esperanza en sus vidas, y comprueban que sus necesidades se olvidan, se ocultan, se dejan debajo de la mesa , no se resuelven, que hay otros preferencias y otros socios o clientes, que cada vez van a más las diferencias entre regiones y entre personas, sin que nadie tome cartas en el asunto.

Desde la Escolanía suena una voz clara, diáfana y bella que canta: “Santamaría en el Cielo hay una estrella que a los asturianos guía…”. ¡Viva la Virgen de Covadonga!

PD: Agradezco, como asturiano que soy , la presencia en el acto del Presidente del Principado de Asturias don Adrián Barbón Rodríguez, del presidente de la Junta General del Principado Don Marcelino Marcos Líndez y demás autoridades e invitados.