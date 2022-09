Pasión, pasiones y encuentro

Se van enlazando las semanas y mira por donde ya se nos ha ido la primera quincena de septiembre y después del paso por Covadonga estamos en la semana del Cristo y nunca mejor el lema pastoral de “A Jesús , por María”, y es que después de la festividad del 14 de septiembre o Día de la Exaltación de la Santa Cruz, son muchos los Cristos que bajo diferentes advocaciones procesionan por nuestras calles, ya el de Candás, el de Pravia, el Ecce-Homo de Noreña, el de la Salud, el del Amparo, el de la Luz o el de la Paz y aquí, en la augusta Pola de Siero, el Cristo de Santa Ana. Imagen que año tras año convoca y concentra a multitud de devotos que enfervorecida agradece y pide, suplica e implora, se rebela y acata, que se sabe poco y más en tiempos imprevisibles e inciertos como los que vivimos. En esta ocasión, una vez más, año 2022, volvió a acompañar y arropar a su Señor.

El pasado viernes, a las 20.30 horas, los fieles nos concentrábamos en los alrededores de la Capilla del Cristo para acompañarle en su camino hacia la Iglesia de San Pedro. Precedida de vela y estandarte, conducida y amparada por ocho costaleros vestidos con hábito de penitencia, arropada por un grupo de niños de catequesis, vestidos de blanco y bajo el magisterio de cuatro sacerdotes y un diácono, se dirigía poderosa y segura calla San Antonio abajo, Plaza de Argüelles, mientras los fieles rezaban el Santo Rosario. Ya en la Iglesia el Cristo de Santa Ana se colocó convenientemente en la parte izquierda y una vez asentada, por un mecanismo técnico y seguro el Cristo, para ver mejor a sus fieles, toma la altura adecuada para convertirse en el centro de toda celebración durante estos 9 días. Empezó la novela el cura de Viesques, Don Andrés Fernández, párroco en la actualidad e Viesques y natural de Pola de Siero, nos invitó a una fe más participativa y en comunidad, y agradeció los desvelos que todos han hecho para que la reparación del templo sea una realidad cuanto antes. En la actualidad una tenemos una recaudación de más de 200.000 euros, concretamente 203.600 euros. ¡Muchas gracias!

Esta semana cuando muchos líderes políticos hablan de pasión por Oviedo, por Gijón, por Asturias… Esta semana cuando vuelve a ser noticia la inflación alarmante, cuando el precio de la leche ha subido un 25% en agosto, cuando aumenta la demanda de ayudas en Cáritas y cuando la capacidad del agua de nuestros pantanos llega a unos límites preocupantes, nosotros, los fieles de la parroquia de San Pedro vamos a rememorar, recordar y vitalizar la importancia de la Pasión, pero con `P`´ mayúscula, en la que se nos dice que todo un Dios se hace hombre para salvarnos. Sólo se nos pide que escuchemos, que no cerremos nuestros oídos, que es posible un mundo mejor y un corazón más limpio. Confiemos en el Señor. “Aquí estoy …Yo amo , Dios mío tu voluntad, y tu ley está en mi corazón”.

Ya , por último , vais a permitirme que dé mi enhorabuena a los alumnos de la decimoséptima promoción del antiguo COU del Colegio Los Robles, con quienes me reuní este 17 de septiembre, al mediodía, en la ceremonia de imposición de beca del Colegio con motivo de celebrarse su vigésimo quinto aniversario de su despedida del colegio. Ni que decir que lo más importante es el Encuentro, el sentirse promoción, recordar y vivir tiempos pasados y mantener esa sana amistad. Muchos vinieron con sus esposas e hijos y alguno tuvo el detalle de vestirse para la ocasión su viejo jersey de colegial, y sé que muchos tuvieron que recorrer grandes distancias para estar presentes. A todos muchas gracias por permitirme vivir una experiencia como esta, en la que quieras o no valoras el trabajo realizado. Ves que ha merecido la pena, que la siembra ha sido fructífera, pues independiente de la profesión de cada uno de ellos, he podido comprobar que la calidad humana que atesoran es de alto nivel, y a ello han contribuido especialmente sus familias y también, nosotros, sus profesores, pues la coordinación y comunicación entre padres y profesores es fundamental en todo proceso educativo que se precie.

¡Que os pongan la beca de los 50 años y que uno lo vea! ¡ Reitero mi enhorabuena! ¡Un fuerte abrazo!