Huellas que delatan

Por la boca muere el pez y por nuestras obras y hechos nos conocemos, y más en este mercado persa en que se ha convertido el mundo, donde hemos llegado a poner precio a los ecosistemas que nos rodean y que nos permiten vivir y a que el agua cotice en la bolsa de Wall Street y vaya camino de convertirse en el oro blanco del futuro y en el que no tiene que sorprender que uno busque ayuda, orientación, brújula para recorrer el camino de la vida y que, entre las muchas noticias y vivencias que tenemos, uno extraiga sus certezas y conclusiones.

Una de ellas es que ya no hay ideologías. La única ideología es el poder. Lo importante es conseguirlo por el procedimiento que sea, y una vez logrado, detentarlo y conservarlo como sea. Lo de política previsible y lo de que los programas electorales son contratos que uno firma con la sociedad y si fuere necesario ante notario, ya son cosas del pasado, así como lo de la necesaria División de Poderes y protección del Estado de Derecho. Hoy sólo me preocupa el presente, el pasado no me interesa y el futuro no me importa. La enorme deuda que dejemos que la paguen las generaciones venideras – en julio llega al máximo histórico de 1,486 billones de euros-. Una mentira más , una mentira menos, una promesa más o menos no altera mis objetivos: poder... Estamos en plena vigencia de la política volcánica, e incluso ya hay quien habla de política cainita. Los desfavorecidos y descamisados son terapias mentales que sólo aparecen en momentos de duda existencial y para tranquilizar la conciencia. Solo desde esta premisa de poder se puede entender que el partido que más dice defender la igualdad de todos los españoles esté generando las mayores desigualdades y diferencias entre regiones y entre personas desde hace muchos años y lo que es más grave, con el silencio cómplice de dirigentes y militantes. Es más importante la sigla que España y los españoles.

No están lejos los tiempos de los juzgados exprés de la época de Zapatero para agilizar los desahucios, ni tampoco la poca sensibilidad del PP de frenar o dilatar su ejecución, después proteger los depósitos bancarios de los clientes con dinero público, y de estos errores y olvidos se aprovechó quien todos sabemos y buenos quebraderos de cabeza nos está dando. Ningún partido político tiene la exclusiva de lo social, son los hechos quienes constatan y evidencian dicha sensibilidad, y no viene mal recordar que la mejor labor social que puede hacer un Gobierno es generar trabajo, riqueza , emplearla bien y gestionar de modo eficiente...

Hace unos días el Señor Núñez Feijóo tuvo el acierto – esto se debió hacer ya mucho antes – de denunciar y evidenciar la tributación abusiva de IVA que sufrimos todos los ciudadanos, con más o menos riqueza – la mayoría dependemos de un salario- y pedir su rebaja, ya que son muchas las familias que no llegan a fin de mes. Es inconcebible que productos de primera necesidad como el teléfono, lejía, detergentes y demás productos de limpieza, servilletas de papel, etcétera, tengan un IVA del 21%, de modo que en una compra de cincuenta euros, casi cinco se vayan para Hacienda. Es bueno que el Gobierno se preocupe por la recaudación, pero más de las posibilidades y limitaciones económicas de sus ciudadanos, y esto da la impresión, a raíz de los últimos acontecimientos que ha quedado muy en segundo plano… ¡Bienvenidos a la política real después de cuatro años de gobierno! La de los garbanzos, la de la letra de fin de mes, la de la conciliación laboral de la mujer, la de las listas de espera de nuestros hospitales, la de los gastos escolares de este mes de septiembre y las dificultades para hacer frente a ellos… Este país necesita recuperar la confianza que los ciudadanos han perdido, ya que en su indigencia se sienten abandonados, engañados y silenciados por todos los poderes, desde Gobierno, partidos políticos, prensa y sindicatos, que a alguien le duelan de verdad sus problemas, sus carencias, sus necesidades…

Últimamente para recuperar credibilidad algún partido político ha resucitado el ataque a los ricos y dice que la responsabilidad de todos los males que nos aquejan se debe a ellos, que no cotizan lo suficiente. Yo no sé si los ricos pagan mucho o poco, o si gastan mucho o poco, pero sí sé que pueden gastar más que el resto de los mortales, y si gastan más, pagan más IVA, y eso favorece la recaudación. Ignoro cuántos ricos hay y a partir de qué cantidad se puede tener el estatuto de rico. Sé que este mismo método o intenciones se empleó en otras ocasiones y que lo recaudado fue poco, irrelevante… Sin entrar en más profundidades y deseando que la política real sea la principal preocupación de nuestros políticos, recuerdo unas palabras de Cantinflas que vienen bien al caso: “Que hay más o menos ricos no me importa, lo que no quiero es que haya pobres”. Y añado que no hay españoles de primera y españoles de segunda, simplemente españoles sujetos a la Ley en un Estado de Derecho .