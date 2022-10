Cuando algo es de una lógica sencilla, se suele decir que es un silogismo en "Bárbara". Que en Educación lo primero es el alumnado y que los centros educativos no son aparcamientos, aunque las premisas no cumplan con el criterio, podemos decir figuradamente que es un silogismo en "Bárbara" para cualquier educador. El señor alcalde de Siero lo ha recordado. La gestión de los espacios compete a los directores y a la Administración Educativa, pero la argumentación del regidor me gustó por oportuna. Supongo que habrán recogido el razonamiento los centros de Secundaria y Enseñanza Obligatoria de Pola de Siero y todos los demás centros de enseñanzas obligatorias del concejo: Lugones, Viella, El Berrón...

Un lema así como "ningún vehículo en los centros" puede considerarse racional. Si se hace una ratio superficie de patio/número de alumnos no creo que haya en Siero ningún cociente mayor que el que dé el de los centros de Primaria de Pola de Siero, pero no es ese el aserto. Lo justo sería "aparcamiento cero" y para ello solo serían necesarios ciertos detalles. Unas plazas reservadas en la calle para los educadores, porque al igual que es evidente que la Alcaldía no tenga que cada poco ir a cambiar el tiquet o ir al quinto pino a buscar lugar para aparcar con la consabida pérdida del tiempo, siempre escaso, también parece evidente que los educadores dispongan de plazas de reserva. Otro detalle es que quienes quieran usar los transportes públicos para acudir al trabajo tengan los adecuados y no con los retrasos que ciertos existentes exhiben. No sé cómo me parece que todo lo que dije es en "Bárbara", así que ná...