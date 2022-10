Este viernes, en plena calle Alcalde Parrondo de Pola de Siero, con polo amarillo fuerte, con su sonrisa contagiosa y nerviosa me encontré con el sargento de Villa Cisneros, natural de Traspando, que siempre me saluda cordialmente con su ” sin novedad “ ,”de momento resistimos”, “ahora ejerzo de agente de bolsa, recadista...". Siempre que lo encuentro me alegra la vida y me hace ver el mundo desde otra perspectiva, de otra manera... ¡Qué tiempos! Han pasado 47 años y la resolución del ONU 3458 que dice “el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias del territorio a la libre determinación” ha quedado en el olvido , explicaciones pocas o mejor ninguna, y con los miedos y temores que se pasaron en aquellos meses de octubre y noviembre de 1975 y ahora parece que todo ha sido un sueño, una alucinación; unos con su cetme o ¨chopo”, ocultos en dunas , colinas y garitas; otros ,con su transistor , a la espera de noticias y ,en medio, el temor y angustia de muchas familias… Hoy aquel acuerdo tripartito de Madrid, rubricado por Mauritania, Marruecos y España sigue sin desarrollarse, sin cumplirse, sin respuesta… Se dice que el gas saharaui es apetecido por muchos. Últimamente la exministra socialista señora Trujillo ha creado una fundación financiada por Mohamed VI para apoyar el Sáhara marroquí…

- Jose, hay que volver a Villa Cisneros. ¡Qué noches! ¡Qué recuerdos! ¡Qué miradas, que andares, casi no vuelvo…! Me han dicho que la población ha crecido mucho… - Cuando quieras, pero con visado, que no quiero problemas. Recuerda que ahora la llaman Dajla o ad-Dajla. Tiene una extensión de 301,4 kilómetros y su población sobrepasa los 106.000 habitantes, casi el doble que Siero. Es frecuente, últimamente, que después de las serpientes informativas del verano, los medios de comunicación abran otro capítulo destinado a las efemérides, inauguraciones u hechos históricos que han dejado una fuerte huella en nuestras vidas, hasta el extremo que las han condicionado, por mucho adanista que lo niegue y que crea que todo lo que existe y vive es fruto del azar, de las circunstancias. ¡Y es que la actualidad no da para muchas alegrías o esperanzas, por ese excesivo amor al presente que enfrenta a las generaciones! Como dice un buen amigo, nos falta generosidad. Estos días la prensa nos ha recordado que han pasado sesenta años de la crisis de los misiles en Cuba, cincuenta años de la tragedia de los Andes, cuarenta y siete años de la Marcha Verde y ochenta y ocho años de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias y de la inauguración de la Plaza de Toros de las Ventas, un 21 de octubre del 34, en la que torearon Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho, y en la que Belmonte cortó el primer rabo de la Plaza, a una ejemplar faena realizada al toro “Desertor”, pero también octubre nos recuerda que el concejo de Siero cumple setecientos doce años, desde que un 16 de octubre Rodrigo Álvarez de Asturias tuvo a bien ejecutar la orden o Carta Puebla del rey Alfonso X el Sabio de 1280 que permitía que los vecinos de Siero se constituyeran en ‘puebla’ o concejo. Hay encuentros que son un manantial de ideas y recuerdos y hoy, Rufino y su “Marcha verde”, me ha recordado que el verde simboliza vitalidad, fertilidad, agua, vida y esperanza, y que en épocas de gran preocupación medioambiental como la que vivimos, marca las pautas de muchos programas u actuaciones políticas, así se habla del “hidrógeno verde” y del “nuevo corredor verde” que unirá Barcelona con Marsella, siempre que haya acuerdo de gastos entre franceses y españoles… Y también en Siero se habla de un “proyecto verde” que aúne el apoyo de todas las fuerzas del Consistorio… En estos tiempos de luchas energéticas o guerras de intereses entre gasolinas, gasóleos, gas , hidrógeno y lo que surja… En estas épocas de incertidumbres e inseguridades la gran sorpresa la dio una conocida predicadora de los efectos del cambio climático, la sueca GretaThunberg , que con sus 19 años, dijo en la televisión alemana que en estos momentos de crisis energética , es un error cerrar las centrales nucleares que están funcionando si eso implica recurrir a fuentes tan contaminantes como el carbón… Dicho lo dicho vais a permitirme que concluya mi apología del verde con unos conocidos versos del “Romance sonámbulo”, de Federico García Lorca , que dicen: “ Verde que te quiero verde./ verde viento. Verdes ramas/. El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña… Sobre el rostro del aljibe / se mecía la gitana. / Verde carne, pelo verde,/ con ojos de fría plata. / Un carámbano de luna / la sostiene sobre el agua…” P.D Tenemos un reto: Hay que buscar nuevas formas de riqueza y que estas no contamine…¿Cómo? La respuesta depende de nosotros…