Ser pobre es difícil. Ser pobre en guerra y en un país devastado es horrible. Estos días leo que la Unión Europea (UE) ofrecerá 18.000 millones de euros a Kiev. La macroeconomía va a otra cosa y no leo nada de los pobres. Sí que son para el mantenimiento de los servicios públicos, los sueldos de los funcionarios…Las ayudas se condicionan a reformar el Estado de Derecho y a la lucha contra la corrupción, lo que son indicios de cómo pueden estar las cosas y cómo serán las ayudas institucionales a los más menesterosos. Además, hay estados de la Unión que muestran su reticencia, sumándose a sus recelos que en ellos hay asomo de recesión económica. Las ayudas militares han sido cuantiosas, pero las humanitarias no alcanzaron su décima parte. España ha donado casi 240 millones de euros en ayuda militar al paradójico "Fondo Europeo de Apoyo a la Paz". Las ayudas humanitarias son dinamizadas por ACNUR, Cruz Roja, instituciones religiosas y alguna ONG más. Y se asoma la Navidad. Por eso, que nuestra parroquia haya puesto en marcha un proyecto para tener en cuenta a los más necesitados, y que las familias más menesterosas de Berdýchiv, con la intervención directa del delegado de los carmelitas descalzos en Ucrania, puedan tener una sencilla cena de Nochebuena cuando aparezca la primera estrella, es una muestra de amor de los polesos en un intento de amplificar el volumen de la voz celeste de Belén ... y en la tierra... No se podrá llegar a tantos como son, pero parafraseando a Santa Teresa, el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen".