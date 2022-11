Después de casi tres años sin tertulias, la última tuvo lugar el 22 de enero de 2020, por motivos de sobra conocidos (covid 19), el pasado 9 de noviembre de 2022 el Colegio Los Robles ha reanudado sus charlas-tertulia sobre temas de actualidad con sobremesa incluida, y en esta ocasión bajo el título de “Diez días que pudieron cambiar España”. El ponente, don Cayetano González Hermosilla, Director de Comunicación y Relaciones Externas del Ministerio del Interior en la época de don Jaime Mayor Oreja, recordó hechos recientes, diríamos de ayer, que muchos jóvenes desconocen, y que abarcan desde la liberación de Ortega Lara un 1 de julio de 1997 al asesinato de Miguel Ángel Blanco un 10 de julio de 1997- recuerdo que en las fiestas del Carmín del año 2017, en los “praos” de la Sobatiella que acogían a miles de personas , se guardó un silencio sepulcral de cinco minutos en repulsa por el crimen-.

La oportunidad del tema es máxima cuando esta misma semana, concretamente este viernes 11 de noviembre, y por exigencias y compromisos de sus socios independentistas, el PSOE y Podemos han presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados para “derogar” “suprimir” el delito de “sedición”, y más ahora que muchos quieren silenciar, tergiversar o blanquear el relato, los hechos. Los discípulos de Goebbels, del que “cien mentiras publicadas se convierten en verdad”, se han puesto manos a la obra para justificar su verdad, pero en mi cabeza bullen las imágenes desoladoras e inexplicables de guardias civiles y policías que, por motivos de seguridad no exentos de desprecio, tenían su habitación en el camarote de un barco en el puerto de Barcelona.

Cuando la Historia no interesa, se suple por la Memoria y en este momento, en que las Humanidades y la Historia no gozan de buena salud, hay varias memorias en juego. No hace mucho en un espléndido artículo Martín Prieto nos hablaba de la “Memoria hemipléjica” de quienes olvidan la herencia trágica y funesta que aportó el siglo XIX al siglo XX – Guerra de Independencia, Guerras Carlistas, Guerra de África, 1ª y breve República, Guerra de Cuba, Filipinas….- . A día de hoy desconozco si mis antepasados fueron isabelinos o carlistas. Desde hace unos años, especialmente en la época de Zapatero, surge la Memoria Histórica y sus muchas variables y reformas, en busca del voto perdido y eso que a nuestros alumnos esos episodios le suenan ya a la guerra del abuelo y la escriben con minúscula. De la Guerra Civil hay mucha historia, tanto de vencidos, como de vencedores y después de muchas lecturas he llegado a la conclusión de que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. No hace mucho, en un recorte de periódico de los años 30, me encontré la opinión de un radical de izquierdas que acusaba a Lorca de burgués porque su teatro tenía éxito, acudía mucho público, triunfaba…¡Vivir para ver! Más recientemente, con la Memoria en su grado máximo, hay partidos que con el objetivo conseguir y atesorar poder quieren obviar el número de víctimas computadas de terrorismo en España, que son 857 personas , que desde el perdón generoso reclaman que su sangre no haya sido en balde, que no se repitan los hechos , que no haya más víctimas , que no se siembre odio, que todos nos necesitamos , que estamos en un Estado de Derecho y que la única arma lícita en la batalla parlamentaria es la palabra y la persuasión de un buen argumentario en pro del bien de todos, y desde el inmenso dolor que atesoran piden que no se les niegue la dignidad, el respeto y la consideración que merecen, y es que como muy bien decía San Juan XXIII no puede haber justicia sin verdad.

Como ciudadano del mundo, español y asturiano, hijo de la Transición española que tanto bien y progreso nos trajo, que tanto nos acercó, que tantas oportunidades nos dio, reclamo y exijo reconciliación, tolerancia, libertad y respeto a la Verdad, y que ésta sea patrimonio de la Política, de la alta política que tanto necesitamos.

En su documentada y amena charla Cayetano nos dijo que es grande la ignorancia que tienen nuestros jóvenes de la historia reciente de España, la de los últimos años, algo que a mi me parece inexplicable, y quizás sea de aplicación eso de que “a exceso de información, se produce desinformación”, que la información que rula por las redes no está lo suficientemente contrastada o que concentran su atención en otros menesteres. Al hilo de todo esto me viene a la cabeza una pregunta y es ¿qué porcentaje de nuestros jóvenes universitarios lee la prensa a diario?¡Muchas gracias Cayetano! Ha sido un privilegio escucharte y recuerda que para un asturiano ir a León siempre es un acto gozoso de humildad.

P.D. Quiero concluir estas letras con las mismas que empleó Ortega Lara al finalizar una charla a unos alumnos en la Institución Villanueva de Madrid: “Por favor, no humilléis a nadie”.