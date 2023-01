Faustino Pérez Blanco era de Tiraña (Laviana), vivía en Oviedo y con su Raquel y su hijo Pablo emigró a las Américas, donde tuvo dos hijas más, dos tesoros más. Trabajó en la industria del hierro y el acero y fue tesorero del monumental Centro Asturiano de México; le fue bien gracias a esa familia y a su preparación administrativa y comercial, eficacia, inteligencia, honradez y don de gentes; católico practicante, conciliador, bienhumorado, altruista, atento al bienestar ajeno, a hacer la vida más fácil a sus semejantes y sobre todo a los emigrantes asturianos.

Lo conocí en abril de 1981; él y su pequeña gran esposa, Raquel Gutiérrez, me dieron la bienvenida en el aeropuerto Benito Juárez, cuando fui a buscarme la vida a México. Desde entonces, quise a Faustino y lo admiré, y él me quiso sin admirarme e incluso sin entenderme, que es más meritorio.

En mayo de 2017, con nuestras Raqueles, peregrinamos a Santo Toribio de Liébana, subimos al mirador del Cable, en Fuente Dé, disfrutamos los Picos de Europa, y en ese viaje observé los primeros síntomas de su enfermedad del olvido, cruelísima para quienes tantos ratos felices compartimos a su lado; al regreso, él que era un gran chofer y sabía resolver todas las encrucijadas del mundo, tuvo que dejarme el volante para llegar a Oviedo sin perdernos. Muchas excursiones disfruté con él y su familia maravillosa; trepamos a los árboles en las laderas del Popocatepetl, cantamos rancheras en la plaza Garibaldi, tomamos oporto en la ribera del Duero, navegamos por el mar de Tiberíades, rezamos en la angosta cripta del Santo Sepulcro, en Jerusalén; tomamos vermú en La Paloma, con aceitunas rellenas de anchoa, arroz con pitu en La Gruta... Luego, lo dicho, se le fue el santo al cielo.

En su enfermedad, galopaba por los páramos de la desmemoria, no hablaba ni me reconocía, y en alguno de sus resplandores, al escucharme, se reía. Los últimos meses me miraba fijamente, sin pestañear, como quien hace un esfuerzo sobrehumano para recuperar el hilo. El jueves pasado, tras su último vuelo transatlántico, que lo trajo a Oviedo, ciudad que amaba antes que cualquier otra, dio el salto a esa otra orilla luminosa donde volverá a saber quién soy; lo tendrá más claro que yo mismo, y comprobará que lo quise desde aquella tarde en el aeropuerto Benito Juárez.

En verdad, Faustino no se fue de viaje, soy yo el desentrañado, el que aún no regresó a casa. Entre tanto, su energía iluminará mi alma y mi afán. Estoy viéndolo como embajador de Asturias en el Cielo.