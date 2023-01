Plazo pijo

Que los bancos son entidades financieras, y como tales tienen el deber de generar recursos, es algo de Perogrullo. Lo que choca es que tengan que sacar beneficio de todas las actividades que se realicen en los mismos, además de comisiones de mantenimiento bestiales. Si se hace una transferencia a otra entidad bancaria, tiene sentido que se paguen comisiones, porque la entidad de origen perderá dinero en ella depositado. Lo que no tiene tanto sentido es que se cobre por transferir a otra cuenta de la misma entidad. Los titulares de ambas cuentas clientes, junto con el resto, son los que hacen posible su existencia. Algo tampoco inteligible es que un ingreso en una cuenta por ventanilla tenga coste si no se es titular de la misma. No gravan si se usa banca por internet, ingreso en cajero y demás triquiñuelas para prescindir de su explotado personal, que es a quien se chorrea. Y, claro, como no se pagan intereses en las cuentas de ahorro y los depósitos ya ni se hacen, animan para hacer inversiones en "fondos" que son menos fiables que un beodo haciendo funambulismo. Hay un objetivo claro, que es prescindir absolutamente de personal y el banco ser un medio solo digital para deshumanizarse totalmente. En un pago por transferencia dentro de la misma entidad, de una factura por unos 3.000 euros se gravaron 12. Alguien dijo que eran 2.000 pesetas de las de antes. Repuse que yo no lo veía así, que usaba otra unidad monetaria, que eran 12 litros de leche para una familia necesitada. Veo que el Ayuntamiento de Siero prevé hacer depósitos a plazo fijo que le rentabilicen 300.000 euros anuales. Existen entidades extranjeras y cuentas online que ya ofrecen rentabilidades en depósitos, pero no sé de ninguna con oficina en la Pola, con personal de rostro, que tenga los clásicos plazos fijos. Solo "plazos pijos", raras combinaciones de depósito lejos de mentalidades de inversión conservadoras.