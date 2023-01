Más o menos todos sabemos lo que es un poder: ese documento por el que facultamos a alguien para que pueda hacer algo en nuestro nombre. Ese algo para lo que le facultamos puede ser desde un simple acto concreto, por ejemplo vender algo de nuestra propiedad o aceptar una herencia, hasta para prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer en nuestro nombre, que son los llamados poderes generales, también conocidos como «de ruina», que, evidentemente, sólo se deben otorgar a personas de nuestra estricta confianza porque, como su apodo indica, el apoderado nos puede «dejar en la calle». En todo caso, como decía aquel anuncio de coches, todos necesitamos en la vida alguien en quien poder confiar. Sí.

Centrándonos ya en los llamados «poderes preventivos», hay que tener en cuenta que los poderes pueden surtir efectos desde que el poderdante, ósea la persona que da el poder, lo otorga ante notario, pero además, y previendo una probable situación de que el poderdante caiga en falta de capacidad mental, incluir en ellos una cláusula que diga expresamente que el poder continuará vigente si en el futuro quien lo da precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad; o bien pueden también otorgarse solo para este último supuesto de que el poderdante precise el día de mañana ese apoyo para lo que fuere necesario. Estos últimos son precisamente los llamados poderes preventivos o de previsión. Es una posibilidad muy valiosa la de delegar en personas de confianza para el caso de llegar a no tener capacidad de decidir.

Los poderes preventivos son siempre notariales, están regulados actualmente por una ley de 2021 y una vez otorgados se comunican de inmediato al Registro Civil para su constancia en el registro individual del poderdante.

En cuanto a su contenido y a su entrada en vigor, se estará a las directrices que el poderdante disponga; por lo general lo que se suele hacer es determinar que será válido a partir de que se acredite que la persona que otorgó el poder tenga una discapacidad psíquica igual o superior al 33%, o bien remitirse a un dictamen pericial de un profesional especializado que acredite que la persona que confirió el poder necesita apoyos para el ejercicio de las facultades conferidas. Y en cuanto al contenido, se estará igualmente a las disposiciones de quien dé el poder, aunque lo habitual es que las facultades sean bastante amplias tanto en la esfera patrimonial como en la personal, incluyendo a menudo entre estas últimas la de representación y, en su caso, toma de decisiones ante el equipo médico.

Estos poderes, evidentemente, deben estar basados en la confianza puesta en la persona en quién delegamos las facultades, sin perjuicio de que la actuación de esta última debe ser siempre en beneficio de su representado.

Para terminar, quiero recordar, como cada vez que tratamos un tema jurídico, que estas son solo unas breves indicaciones y que, si quieren profundizar más, se pongan en contacto con los correspondientes profesionales.

Y la anécdota: se presenta un paisano en la notaría y dice que quiere hacer un poder para fornicar. En más de treinta años de profesión nunca antes oí semejante disparate. Se me ocurre que lo que igual quiere hacer es un poder para enajenar, es decir, para vender. Se lo pregunto, y me contesta: «Sí, sí, eso, para el jenar ese; es para vender una casa que tengo con mis hermanos». Me quedé con la duda de si se podría incluir la facultad de fornicar en uno de esos «poderes de ruina».