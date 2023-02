Según datos oficiales, las empadronadas en Siero son 51.792 personas y la previsión para este año supone superar las 52.000. Hemos oído las bondades de nuestro municipio, la superación de número de empresas, las bajas cifras de paro, la posibilidad de expansión empresarial en el polígono de Bobes... y ello es mérito de muchos. Sin dudar que la gestión política tiene su peso en crecimientos y decrecimientos, es sólo una variable. No recuerdo retroceso en Siero en los últimos cuarenta años y hubo varias corporaciones distintas, luego algo más hay. El factor profesional de los funcionarios municipales es decisivo en el progreso de un municipio y Siero tiene con ellos una importante deuda que no se salda llamándoles Batman, cosa que hasta puede ser molesta. No son superhéroes. Solo profesionales competentes y responsables que merecen escucha y respeto.

Con tanto progreso, a muchos nos gustaría que existiese un transporte intramunicipal público. La Ley de Movilidad Sostenible lo recomienda, el artículo 26 de la LRBRL lo indica para municipios de más de 50.000 habitantes y el sentido ecológico lo sugiere. Seguro que las personas que ahora cogen el autobús, sustituto del tren, en la Estación y tienen que ir a Carbayín lo agradecerían a pesar de que no se expliquen que el autobús suba o baje sin ellos, cosa por otro lado lógica. Si puede ser deficitario un transporte público, pese a las muchas ayudas, un acuerdo con taxis ayudaría a facilitar el transporte a estas cuatro personas, siempre atareadas para ir a su trabajo, que en otros lados seguro son más y merecen nuestra atención y apoyo.