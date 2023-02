A poco más de tres meses de la elecciones municipales, y aunque no se sabe aún la candidatura con la que el PSOE de Siero se presentará, sí parece ser un hecho, o así se difundió, que la encabezará el actual regidor por si alguien lo dudaba. Además cualquiera puede vaticinar que será el próximo alcalde y con más fundamento. Dentro de sus habilidades destacan el saber vender los logros, enterrar los fracasos y la racionalización, es decir, capacidad para dar una explicación racional a algo cuya causa se desconoce. Sus años de experiencia en segunda fila municipal además de en ámbitos sindicales, con gran capacidad de aprendizaje, le aportaron pericia y destreza que han hecho de él un hábil político. Aparte es innegable la capacidad de gestión. Estas gracias dieron un líder capaz de acercar a su interés a todo tipo de rivales y hasta obnubilarles. Y hasta aquí sus talentos, aunque seguro hay más en el tintero. Fuera de los círculos políticos hay otras virtudes que se valoran. Una, tal vez la mayor de todas, es la bonhomía. Al respecto, no son pocos las áreas administradas por la autoridad municipal donde esta virtud se ve como ámbito de mejora. Claro que yo como cualquier sierense quisiera tener al mejor de los alcaldes mundialmente posibles y, como el que vamos a tener es el que tenemos, conocidas sus cualidades, sería estupendo que dentro de cuatro años si alguien hiciese un repaso similar a este, junto a lo que hasta ahora ha demostrado tener, además se dijese que es una excelente persona. Hay quien asegura que ser buen político y buena persona son incompatibles. Mi credulidad me dice que sí es posible.