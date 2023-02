Las lejanas Ítacas

A raíz del artículo de la semana pasada, en el que tocaba el tema de las prisas, un amigo me comentó que todo eso que decía estaba bien, sí, pero que cómo podíamos hacer para no tener que ir tan a toda leche por la vida. Le contesté con ese refrán socarrón que dice: "Del cura lo que dice, no lo que hace; del médico lo que hace, no lo que dice; y del abogado ni lo que hace ni lo que dice". Es decir, que consejos vendo que para mí no tengo.

De todas formas, allá voy: vivimos en una sociedad, que entre todos hemos creado, en la que la primera regla que se nos enseña es que todo está supeditado al rendimiento económico; hasta las propias relaciones humanas. Solo hay una cosa más tonta que adorar al becerro de oro, y es adorar al oro del becerro. Pues ese oro tiene cada día más adoradores; es lo que hay. Y la segunda regla, es que lo más rápido es lo mejor y que tenemos que darnos prisa para todo. Es la lógica del beneficio y de la velocidad. Nuestra cultura actual está impregnada de esos dos conceptos. Y un día, quizás ya demasiado tarde, es posible que abramos los ojos y nos demos cuenta de todas esas cosas de verdad que hemos dejado atrás por nuestras ambiciones, por nuestras prisas, por nuestras urgencias.

Os cuento: a veces he hablado también aquí del Camino de Santiago. He tenido la suerte de poder terminar varios. Y en el Camino veo lo que puede ser una perfecta representación de la vida. Tienes un final, un objetivo que vas buscando desde el principio; y en esa búsqueda, en ese caminar, tienes días buenos y malos, días mejores y peores; y un día te toca acabar ese camino, llegar a la plaza final, y entrar en la catedral que te estaba allí esperando. Pero cuando llegas a aquella plaza, después de la natural satisfacción por haber terminado, siempre me viene a la cabeza lo que he andado hasta llegar allí, y hago memoria de los días caminados, y también me pregunto si disfruté del Camino todo lo que pude y debí haberlo hecho, si no debería haberme parado más a conocer aquel pueblo, o aquel otro lugar, o haber podido hablar un poco más con aquel compañero con el que hice aquella parte del Camino. Y te das cuenta de que sí, que te dejaste algo atrás. Lo bueno del Camino es que puedes empezar otro y en parte recuperar el tiempo perdido por culpa de las prisas. Pero en la vida, ya no. No hay marcha atrás. Las cosas que has perdido por culpa de tus ambiciones o de tus urgencias, perdidas quedan.

Y a propósito de la pregunta de mi amigo, recordé también los versos del poema "Ítaca", que escribió el griego Kavafis en el año 1911, en el que Ítaca, esa isla que era la meta de Ulises en su vuelta a casa, representa todas nuestras Ítacas, todas nuestras particulares plazas de Santiago, todos nuestros objetivos en la vida; y en ese poema, y evidentemente de una forma mejor y mucho más sencilla de lo que yo lo he hecho, se nos recuerda que lo importante, más que el final en sí mismo, es lo que disfrutemos y aprendamos en el camino: "Mantén siempre Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje; es mejor que dure muchos años y que viejo al fin llegues a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te enriquezca; ya no tiene nada que ofrecerte; ya habrás comprendido el significado de todas las Ítacas".

Sé que mi amigo encontrará en esos versos de Kavafis la respuesta a su pregunta.