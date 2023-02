Uno de los últimos vestigios de nuestra minería del carbón es el vale. Las personas que pueden beneficiarse de este pago en especie raramente tienen menos de sesenta años. En este tiempo de crisis energética, en el que la tonelada de carbón no anda lejos de los setecientos euros, el vale, por trescientos kg, con precio fijo desde el año catapúm, optando por su valor económico en lugar de por el mineral no llega a los cuarenta euros, lo que no deja de ser un poco tomadura de pelo. Raya en lo inverosímil el procedimiento para dispensar los vales. Se supone que los trescientos kilos era lo previsto para el autoconsumo doméstico mensual, pues en lugar de otorgarse mensualmente pueden pasarse tres sin que se suministre el carbón. Las colas para recogerlo, muy pocos días, parecen las colas de racionamiento de hace ochenta años. Hay personas que llegan a la madrugada y es normal una espera de tres horas para tener el turno. Una tolva, que define el volumen, ha de llenarla el beneficiario, a mano, paleando. Un rasero determina el máximo una vez llenada la tolva. A rellenar los costales con el carbón y... otro vale. De entrada es inexplicable que las tolvas no las llene una máquina. En estos tiempos, por un procedimiento digital podría tenerse turno y hora y no estar aguantando con tus setentaitantos los rigores de las heladas. Y... una vez llegas a casa con el vale lo pesas y... menos de trescientos kilos. En esta semana en las instalaciones del Candín probablemente se hayan cargado mas de mil vales lo que significa varias toneladas de "maquila" ¿Quién se beneficia de ello? Llegar a tener el vale de carbón supuso lucha a los mineros y sindicatos.

Hasta me apetece que hubiese un movimiento ciudadano de protesta por el precio y procedimiento y desde luego, el documento dice que vale por trescientos kilos de carbón y alguna técnica es necesario desplegar para que en el peso no se engañe. Aunque una solución es llevar con uno la báscula y exigir, con presencia notarial, que se den los kilos correspondientes. ¡Cagonmimanto!