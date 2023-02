Este artículo no va para nada en serio; no lo pretendo; ni siquiera va de los trenes en Asturias, aunque ese tema sí que requiera bastante humor para sobrellevarlo; pero no, no va de eso. Simplemente quiero contar lo que viví hace unos días y me pareció un perfecto ejemplo de lo que es tener sentido del humor, que tan indispensable es para el día a día y tan poco usamos. Pero esa historia voy a dejarla para el final.

Antes quiero recordar brevemente el día en que me di cuenta de que en la vida es imprescindible el sentido del humor. Tendría yo unos cinco o seis años y estando en la escuela un profesor, que no recuerdo bien lo que nos quería explicar, me pidió que dijera tres frutas. Yo contesté que tres plátanos. Y el me respondió: «Niño, tú eres tonto. Te pedí frutas distintas». Y me soltó un capón, es decir un golpe dado con los nudillos en plena cocorota. Unos días después, el mismo profesor sacó un dibujo en el que se veía una cesta en la que había tres manzanas y dos peras, y me volvió a preguntar que cuántas frutas había en la cesta. Yo, recordando el capón de unos días antes, le respondí que dos. Y el me contestó: «Niño, tú eres tonto. No ves que hay cinco». Y plás, otro capón y más fuerte aun que el anterior. Aquel día me dije: a ver campeón, está claro que en la vida te van a caer capones por todas partes; a intentar llevarlo bien, pues.

Y ahora va la historia: fue en una conferencia en una casa de cultura de un pueblo cercano, sobre un tema medio jurídico medio histórico. Como suele ser normal en este tipo de actos, no había mucha concurrencia, entre veinte y treinta personas más o menos. Y aproximadamente a los veinte minutos de empezar, empecé a oír cerca de mi una especie de rugido acompasado y salvaje, cada vez más potente y sonoro, que se fue extendiendo rápidamente por aquel salón de actos. Miré hacia mí derecha y allí, separado de mi butaca por dos asientos vacíos, estaba el autor de aquellos olímpicos estertores: un buen hombre que se había quedado profundamente dormido y estaba roncando y emitiendo decibelios tal cual fuese una motosierra mal engrasada. Tremendo.

Y aquí viene lo del sentido del humor: el conferenciante, habida cuenta de que con aquella circunstancia era imposible seguir en lo suyo, nos pidió que no lo despertáramos, que podía no ser bueno para aquel buen hombre el despertarse de golpe y en aquella tesitura. Y nos pidió que aplaudiéramos, como si la conferencia ya hubiera terminado y hubiera sido digna de una ovación. Así lo hicimos todos; con vehemencia. Y efectivamente surtió efecto. El autor de los rugidos se despertó como si la cosa no fuese con él y, además, se unió a los aplausos. Y para rematar, el conferenciante preguntó al público si alguien quería plantear algo, y el primero que levantó la mano fue aquel personaje. Así fue.

Y así también acabo estas líneas. Ya dije que este artículo no iba para nada en serio. O quizás sí, no lo tengo claro. Lo que tampoco tengo claro es quién tuvo más sentido del humor en esta historia: si el loable conferenciante o el magnífico roncador que al final levantó la mano para preguntar. O los asturianos con sus trenes, claro…