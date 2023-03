Una cornamusa rematada por una corona. Ese es su logo. Se trata de una sociedad estatal mayor que Amazon en el volumen de facturación y que supera los 50.000 empleados. Si además decimos que su color es el amarillo, cualquiera lo identifica: Correos. La verdad, salvo para avezados, es difícil determinar qué tipo de empresa es. Por un lado, dice ser estatal, por otro parece pertenecer al grupo Sepi, un holding empresarial. La cosa es que tiene beneficios, según los últimos datos, y, sin duda, todos sabemos de su importancia en las comunicaciones físicas y digitales, así como en la paquetería. En fin...una empresona. No hace mucho, en este "Paragües" mostraba malestar por el hecho de no haber buzón en la oficina de Correos de la calle Ería del Hospital, teniendo que hacer cola para entregar una carta; porque, de no hacerla, quienes la hacen para otros servicios regañan. Pues bien, como parece ser que es empresa estatal, también es un poco de cada uno de nosotros y tengo argumento para que me moleste que haya una furgoneta amarilla, de Correos, con cornamusa rematada por corona, desde hace más de un par de meses aparcada al inicio de dirección de la calle Gran Vía, con un pinchazo en la rueda delantera izquierda, que igual era inicialmente su única avería. Y me molesta porque lo que es de todos parece no tener dueño y porque pienso que no se puede estar ocupando eternamente una plaza de aparcamiento aunque seas de color amarillo. Espero que la retire la empresa o en su caso actúe la Policía Local. Bah, bah, a ver si la quita alguien de una vez que ya fiede.