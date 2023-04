En una semana compleja desde el punto de vista político: convalidación por el Congreso del decreto ley de reforma del sistema público de pensiones, visita del presidente del Gobierno al líder chino, Xi Jinping, diferencias por el liderazgo entre Sumar y Unidas Podemos, anulación del cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid... surge la noticia de la maternidad de Ana Obregón y todo pasa a segundo plano. Esto es como las contramedidas cuando el submarino es torpedeado. A ver si se despista. Y se consigue, porque se convirtió en la noticia estrella. Da la impresión de que se puede abrir un debate nacional sobre maternidad subrogada sí o maternidad subrogada no a cuenta de la Anita, como si fuese el primer caso del mundo mundial. Hay cosas que resultan difíciles de entender, como que grupos políticos que manifiestan que la mujer es la dueña absoluta de su cuerpo y tiene el derecho sin reservas a tener o no el hijo concebido, manifiesten que no tiene libertad para concebir y facilitar que otra persona sea madre. Si se supone que la embarazada está en pleno uso de sus facultades, debiera tener derecho a llevar a término una vida que de otra forma no sería posible. Ciertamente que la validez ética de la maternidad subrogada es difícil de fundamentar y la oposición de la Declaración de Casablanca tiene sentido, al igual que lo tiene la postura católica. Pero eso de que hay un problema de dinero... pues claro, como en casi todo: en las viviendas, los coches, la salud y hasta en el amor. Es claro que esta niña de Ana Obregón no va a tener en su vida ningún problema económico y se le abren extraordinarias posibilidades para tener una existencia plena. El debate debería abrirse para evitar que quienes nacen puedan tener un futuro menos incierto.