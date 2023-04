Se fue en un día señalado

Natural de mi parroquia, Santiago de Arenas, Manolito, Manuel Villa, el que fuera dieciséis años alcalde de Siero, nos dijo adiós en día señalado, martes de Güevos Pintos. Persona inteligente, honrada, comprometida, irónica, seria... Lleno de virtudes y también gestor de polémicas. Sé que despertó filias y fobias, pero su aportación al despegue del concejo de Siero fue tal que del impulso que le dio aún continúa hoy la inercia. Tuve ocasión de conocerlo en dimensiones personales que sólo le hicieron ganar ante mí valor. Y como sé de su interés por lo anecdótico lo despido con una que juntos recordamos alguna vez. Tenía una relación exquisita con el que fuera nuestro párroco, Juan Bautista y éste le decía en tono de humor que tenía que "convertirlo". Era frecuente que el cura le comentase aspectos sobre asuntos físicos del templo acerca de los cuales quería saber su opinión. Cuando no era sobre la iluminación era de la megafonía, humedades... Por las características físicas a D. Juan, con sus 160 kilos, le resultaba imposible recoger algo del suelo y cierta vez que entraron en la iglesia a observar in situ una deficiencia, estaban ante el presbiterio. El párroco, con toda la intención, dejó caer su llavero. Diligente, Manolito, se agachó a recogérselo flexionando la rodilla. Entonces D. Juan le dijo: "Bien, ya vas entrando por ello. Hacer la genuflexión ante el Santísimo es lo menos que yo esperaba de ti". Manolito sonrió con esa media sonrisa suya y luego levantó la mano con gesto amenazante de amigo al tiempo que le decía: "Bautista yes un..."

Descansa en paz, y recibe el agradecimiento de quienes a pesar de controversias reconocemos tu calidad personal y lo mucho que hiciste por nuestro concejo.