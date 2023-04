Esta semana tenía previsto escribir sobre un tema jurídico, renuncias de herencias o algo así, y me puse a ello. Pero no. A propósito del sitio en el que estoy escribiendo, ahora os digo dónde, acabe acordándome de Manuel Villa, el alcalde que fue de Siero durante dieciséis años y que se nos fue hace unos días.

Os cuento: este fin de semana tuve la oportunidad de venir al parador del monasterio de Corias, en Cangas del Narcea. Un lugar extraordinario, digno de ser conocido y, si es posible, disfrutado. Como el pueblo. Y estoy sentado ahora en la biblioteca del monasterio, y me fijo en las paredes, y en la cantidad de cosas que podrían contarnos si las piedras hablasen. Y de ahí, la cabeza se me va a los monjes que lo habitaron, que dejaron aquí su vida, dentro de estos muros.

Y ahora viene lo de Manolo Villa: tarde-noche de un día de julio de 1991. Tormenta de verano. Asilo de Ancianos Desamparados de Pola de Siero. Se acababa de firmar la escritura en la que la Fundación del Asilo cedimos a la Congregación de Monjas el edificio, que hasta entonces era de la Fundación. Y nada más firmar, tremendo rayo cerca, chispazo gordo, y se va la luz. Sor Isaura, que unos años más tarde y ya a título póstumo fue nombrada hija adoptiva de Siero, nos trae enseguida unas velas y una botella de ese orujo que le mandaban desde su Galicia. Estaban allí, además de sor Isaura, Manolo Villa, que de aquella, además de alcalde, era presidente de la Fundación y tenía un inmenso cariño por las monjas del asilo y su labor; el jesuita padre Zurbano, un talento, y Manuel Valencia, el notario. Y al calor de las velas y del orujo, tertulia de pueblo viejo. Y allí nos contó Villa que un día fue a visitar a una amiga, monja de clausura. Al despedirse, le pregunta: «Hermana, ¿cómo podéis hacer para vivir tantos años sin salir de aquí, detrás de estas rejas?». Y la monja le contesta: «Manolo, fíjate bien; los que estáis detrás de las rejas sois vosotros». Y Villa, entre las risas de sor Isaura, cuenta que quedó sin respuesta.

Desde el punto de vista profesional, también recuerdo muchas reuniones con Manolo Villa; era persona de ideas firmes y resoluciones rápidas. Con sus virtudes y sus defectos, como todos, pero uno de los principales artífices de que Siero sea hoy lo que es; siempre vio lo que podía llegar a ser.

Manolo, no sé bien dónde te tocará estar ahora, pero en todo caso y estés donde estés, sí que me gustaría que me explicaras de qué lado de las rejas estamos hoy nosotros. Por saberlo, nada más …;ya me contarás.

PD. Como os digo, estoy ahora en el parador, antiguo monasterio, de Corias. Precioso y bien cuidado. Sus claustros, sus pasillos, me recuerdan mucho al monasterio de Valdediós, en Villaviciosa, al que por circunstancias familiares tuve la ocasión de conocer bastante estos años de atrás, mientras las Carmelitas Samaritanas se hicieron cargo de él y le dieron juventud y vida hasta que tuvieron que marcharse. Estamos en la semana después de Semana Santa, y esto parece estar a tope. Y me vuelvo a acordar del monasterio de Valdediós. Hay cosas que deberían caer por su propio peso. Y no me refiero, claro, a los muros de Valdediós.