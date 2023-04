Sobre renuncias de herencias

Vamos a hablar hoy de un tema jurídico, intentando explicarlo, como siempre lo hacemos, de una forma breve y resumida: las renuncias a las herencias. Nos situamos: cuando una persona es llamada a una herencia, es decir, es heredera de alguien que ya ha fallecido, puede asumir frente a esa herencia tres posturas básicas: la primera, aceptarla pura y simplemente; en este caso todo el patrimonio del fallecido, el causante de la herencia, pasa al patrimonio del heredero, con lo bueno y lo malo si lo hubiere. La segunda, aceptarla a beneficio de inventario, lo que quiere decir que el patrimonio del causante no se integra en el del heredero, y que si el fallecido tuviese deudas su heredero solo tiene que hacer frente a las mismas hasta donde hubiese activo en la herencia. Ojo, esto que sin más parece fácil, obliga al heredero a formalizar un inventario en unos plazos e incluso a notificar a los acreedores que haya y a hacer una serie de publicaciones, o sea que hay que cumplir unos trámites a veces algo engorrosos sin los cuales se pierde el beneficio de este tipo de aceptación; en este capítulo, también se incluiría el derecho a deliberar del heredero, otra posibilidad en la que ahora no vamos a entrar.

Y vamos con la tercera postura, la del que renuncia a la herencia, es decir, que no quiere saber nada de ella; el renunciante no recibe ningún bien que hubiese en la misma, pero tampoco asume ninguna obligación. Para poder renunciar a una herencia es imprescindible que no se haya hecho antes ningún acto que implique que se ha aceptado en forma alguna; es decir que si por ejemplo el fallecido tuviese una cuenta bancaria o un dinero y el heredero lo percibiera, la herencia ya está aceptada y ya no se podría renunciar; no hay marcha atrás. Cuando se renuncia a una herencia es de forma total, no puedo decir a algo que sí y a algo que no de esa herencia; o se acepta, en alguna de las formas antes dichas, o se renuncia en bloque a la misma.

La renuncia a la herencia se formaliza en un sencillo documento notarial, y últimamente se ha publicado bastante en prensa el aumento de renuncias que se ha producido en los años recientes. Pero ojo, la mayoría de esas renuncias vienen producidas porque en esas herencias existen más deudas que activo, y el heredero, que lo tiene claro, pues la repudia y punto. Con esto quiero decir que el motivo de esas renuncias no es, como muchas veces se ha leído, un tema fiscal y que el coste en impuestos de asumir esa herencia se hace imposible para el heredero y por eso renuncia, que aunque vivamos en una Comunidad Autónoma que tenga todavía el impuesto sobre sucesiones prácticamente más gravoso de España, los impuestos siempre serán menores que el valor de lo heredado. Os pongo un ejemplo: nuestro vecino o vecina de arriba, que nos quiere mucho y con quien no tenemos ningún parentesco, nos deja su piso, que tiene un valor vamos a decir de cien mil euros; pues la cuota a liquidar del impuesto sobre sucesiones por recibir ese piso sería aproximadamente de veinticinco mil euros, o sea, que aún en este caso en el que no hay ningún parentesco siempre queda remanente a favor del heredero.

Un comentario: en el ejemplo puesto no se incluye el impuesto municipal de "plusvalía" de los ayuntamientos, que ese está ahí para todas las herencias, que a menudo es auténticamente gravoso y alto, y que por las razones que sea, supongo que por desconocimiento, no tiene los detractores que sí tiene el impuesto sobre sucesiones.

Y por último una cuestión importante: cuidado con las consecuencias que a veces tienen las renuncias a las herencias. Me explico: según que el fallecido haya hecho o no testamento y cómo lo haya hecho, o de los parientes más cercanos que queden después de nuestra renuncia, pudiera ser que ese derecho a la herencia a la que nosotros hemos renunciado pase para nuestros hijos, o sea que según sea la cosa les hemos transmitido el marrón a ellos sin que posiblemente se hayan enterado.

Por eso, como siempre que tocamos un tema jurídico, insisto en que antes de hacer nada se informen a través de los correspondientes profesionales, por mucha wikipedia sabia que tengamos a mano.