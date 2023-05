Los artículos y las ventas de diferentes productos en Internet crecen o disminuyen según sea el posicionamiento que uno tenga en la red, y aunque parezca sorprendente otro tanto nos ocurre en el mundo cultural, más ahora que hay una intención perversa, intencionada , dirigida a desaparecer las Humanidades del ámbito colectivo e incomprensiblemente, asignaturas de siempre, vitales para el conocimiento del ser humano y de la sociedad que le rodea, pasan a ser de segundo orden, accesorias, previas a su desaparición, y me refiero a Literatura, Historia, Filosofía… Y esto lleva a que autores o libros del máximo nivel o importancia, por intereses que uno desconoce, desaparezcan , dejen de circular, y esto que ahora se observa mejor, ha pasado casi en todas las épocas, y ha hecho que autores desconocidos en su momento, cobren fuerza, salgan a la luz después, véase el caso reciente del injustamente olvidado Manuel Chaves Nogales, que el único defecto, si a eso se le puede llamar defecto, fue defender su libertad e independencia en un mundo tan polarizado como el de preguerra, guerra y postguerra que lleva a repetir aquella conocida frase de que “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra”.

Situaciones parecidas y por otros motivos ha pasado con el mismo Bécquer, famoso e imprescindible para nosotros, desconocido y despreciado por sus coetáneos, ¿por qué? Aquí quizás tengan mucho que decir los editores, la prensa y la crítica canallesca e interesada – que a veces premia o castiga, levanta o hunde, según le convenga –, la escasa alfabetización y menor frecuencia lectora. Todo depende de la concepción que se tenga del ser humano y de la sociedad que le recibe y más ahora que se cosifica al hombre. Si la buena lectura ha sido siempre un bien escaso, más en los tiempos actuales, donde la publicidad a poco que se lo proponga logra vender un libro en blanco.

El libro, a pesar de la competencia de la imagen (cine, televisión, vídeojuegos, digitalización…) mantiene buena salud e incluso se permite abrir librerías, hay buenas perspectivas de ventas, y más desde que el libro se ha convertido en objeto de consumo – lejos quedan los tiempos menesterosos de la Editorial Austral y sus libros de bolsillo-, pero aquí surge la inquietud, la preocupación. Y es que no basta publicar libros y venderlos, hacer caja, es deseable que sean libros de calidad, que reflejen una sociedad, unas vivencias, una problemática y una expresión artística acorde con el tema, de calidad, que conmueva, que encandile y que nos lleve a vivir experiencias únicas, inolvidables y todo ello sin que ocurran muchas cosas.

Hace ya un tiempo un buen amigo, lector asiduo, perspicaz y exigente, me dijo:

-Jose, ya no me timan más, solo leo los clásicos. Las novedades están más pensadas en la venta y en su comercialización que en la calidad y buena literatura. Dominan más las campañas de publicidad que las de calidad, y si es necesario siempre hay crítico inmoral que glosa y justifica lo injustificable, a cambio de beneficios y prebendas…

Me alegró oír su opinión, que coincidía plenamente con la mía y que me tranquilizó y me hizo ver que yo no era un tipo raro, extraño, exigente, que había más personas que pensaban como yo. Últimamente me contentó con leer un salmo diario y me parece lectura y reflexión suficiente… Pero siempre hay excepciones que confirman la regla y que voy a justificar.

Si la mejor manera de combatir la adición a la bebida o al tabaco, es con pequeños propósitos de ”yo hoy no bebo, yo hoy no fumo”, si un lector empedernido como yo entra en una librería y esta tiene sus expositores temáticamente bien distribuidos y libros bien colocados, las posibilidades de sobrevivir al intento de poseer, comprar un libro, son escasas, y eso me pasó a mí ayer, a eso de las 11:30 horas de la mañana del jueves, 4 de mayo, cuando observo tumbado, sonriente y mirándome un libro de grueso tamaño- más de 600 páginas- decorado con los colores de la bandera vaticana -amarillo y blanco- de Joaquín Navarro-Valls, titulado “Mis años con JUAN PABLO II”. Ya en casa me las prometía muy felices, hasta me cuesta ceder el tiempo que me lleva escribir estas letras.

Confesado el pecado , voy a tratar de redimir la pena. ¿Por qué lo compré a pesar de mis temores? Porque Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo, ha sido una de las personas más relevantes de los últimos tiempos y su faceta más personal, más humana merece conocerse. ha sido y sigue siendo muy útil, ha sembrado mucho bien y uno espera beneficiarse de tan fértil cosecha. Y si esto es contado por quien fue su jefe de prensa durante veintidós años da más fuerza y credibilidad a lo narrado.

De Joaquín Navarro-Valls, psiquiatra y periodista, intelectual solvente y riguroso, se podrían decir muchas cosas, pero creo que una anécdota nos sitúa mejor para conocer al personaje. Y es que en una rueda de prensa cuando la salud de su Santidad ya estaba muy deteriorada, un periodista le preguntó:

-Don Joaquín , usted no cree que los problemas de salud y las limitaciones de Su Santidad aconsejan que dimita, que renuncie al Pontificado?

Don Joaquín le contesta:

-Es cierto que el Papa tiene limitaciones, problemas de salud serios, pero tiene la cabeza llena de proyectos, y cuando uno tiene proyectos está en condiciones de continuar, de seguir al mando de la nave.

Recibida la penitencia que me habéis impuesto, terminaré su lectura y seguro que me va a obligar a contaros algo más.

PD. Aquel alumno que empezó sus estudios universitarios en el curso 1973/74, o calendario juliano, nunca pudo entrever que la llamada izquierda – hoy de difícil definición, debido a su versatilidad y inestabilidad de ideas- tenía entre sus objetivos terminar con las Humanidades, ya que para ellos es más importante el vientre que la mente, la cosa que la persona, y han dejado en el olvido aquella certera máxima de que “no solo de pan vive el hombre”.

Por lo demás la semana se ha caracterizado por el monumental triunfo de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla gracias a la comunicación e idilio que tuvo con su toro “Listillo”, donde lo sublime se hizo presente. E inútil e innecesario fracaso de Bolaños el día del 2 de mayo en Madrid . En Siero solemos decir que uno no va donde no le invitan.