13 de mayo de 2023

Hay días que obligan a escribir y uno esos es este, un 13 de mayo del 2023. Y es que cuando se cumplen ciento seis años de la aparición de la Virgen María a unos iletrados pastorcillos de una aislada aldea portuguesa, en plena I Guerra Mundial, su mensaje se vuelve más actual que nunca, y es que el hombre, ser obstinado ,vanidoso y prepotente, necesita, como aquellos niños, levantar los ojos al Cielo, pedir perdón y rogar a Dios que llegue nuevamente la paz a Europa, que la sanguinaria guerra de Ucrania tome fin, se acabe la locura y que la única contraofensiva que exista sea la de la paz. Ya es hora que como el enhiesto ciprés de Silos levantemos la mirada al cielo y dejemos de adorarnos a nosotros mismos, que poquita cosa somos: polvo, ceniza, aire, nada.

Siempre que llega este día, pase lo pase, esté donde esté, tengo que hablar, que escribir, que expresar mi opinión, mi parecer y es que es mucha la deuda contraída con mis padres y especialmente con la Madre del cielo, María Santísima, que bajo la advocación de la Virgen de Fátima se venera en todo el mundo y también en nuestra Capilla de los Santos Mártires de la Iglesia de San Pedro de Pola de Siero, que recientemente se ha despojado de sus muletas de hierro para glosar a San Pedro que nuevamente resplandece en la fachada del templo para indicarnos el camino, la ruta a seguir y que él tiene las llaves del cielo.

En un día como hoy viene bien que el Ángel de la Paz nos recuerde: “No tengan miedo. Oren conmigo… Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo” y que en esta sociedad líquida con responsabilidades también liquidas, donde la culpa no existe y mal y bien no se distinguen, es llegado el momento de asumir alguna culpa personal, ya por acción o por omisión, y enfrentarse con los problemas. La culpa no siempre es de otros o de las circunstancias, también yo tengo alguna; aireemos la cabeza.

Es culpa nuestra que reine la mentira y que el hombre no sea dueño de su destino, no tenga un proyecto de vida, un plan personal. Es culpa nuestra, según el filósofo Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación 2023 que lo virtual y la rapidez sean los valores importantes en la vida y que la dignidad humana se mida sólo por el dinero que tenemos en el banco. Es culpa nuestra consentir y transigir más de lo que estamos transigiendo y consintiendo… Es culpa nuestra cifrar la felicidad solo en un plato de lentejas. Es culpa nuestra creernos dioses, centros del universo, cuando no hace mucho, tuvimos que confinarnos en nuestras casas para defendernos de un virus que causó cientos de miles de muertos.

Y es culpa nuestra, ceder nuestras obligaciones y responsabilidades de ciudadanos en manos de personas que abusan de nuestra confianza y la prueba la tenemos a la vista un día sí y otro también y más ahora que ha empezado una demencial campaña electoral en la que todo vale, cuyo objetivo es ver quien engaña más, quien promete más, a sabiendas que no se puede… No hace mucho querían llevarse los dineros sobrantes de los Ayuntamientos de España- los famosos remantes de crédito sobrantes- a las arcas del Gobierno de la nación-, y ahora, poco tiempo después, unos tres años, reparten cheques y promesas como si sobrara el dinero y no hubiera tiempo para gastarlo, mientras nuestra deuda y déficit crecen de manera peligrosa.

En tiempos opacos y confusos, donde la desesperanza y la desolación invade y azota a muchas familias, y especialmente a nuestros jóvenes, que tienen que pasar un auténtico calvario para lograr un empleo, me dirijo a la Virgen de Fátima para que nuevamente la verdad sea el eje de nuestras vidas, que la ley sea de obligado cumplimiento , que la dignidad de los españoles esté por encima de cualquier interés político, y que en nombre de esa dignidad se acometan las reformas que sean necesarias para que la ilusión y esperanza regrese a nuestras vidas. No se sostiene, por muy legal que nos lo quieran hacer, que no pueda gobernar la lista más votada, de modo que los goles en portería se sustituyan en el "var electoral" de los intereses más despreciables e inconfesables. En el ambiente arraiga una preocupación en forma de pregunta: ¿Por qué no se cambia la actual ley electoral que bloquea e impide que se puedan defender y proteger los intereses de España?

Podría decir más cosas, pero me conformo con que la Virgen de Fátima, cual María en las bodas de Caná, nos siga diciendo: “Haced lo que Él os diga”. ¡Madre, aumenta nuestra fe y que nuestra vida se llene de oportunidades!

PD. No hace mucho me encontré con estas palabras de Dámaso Alonso dirigidas al poeta José María Valverde y que me parecen muy oportunas para lo dicho: “…Sigue, sigue cumpliendo esta tierna ley que te obliga a cantar. Sigue, instrumento, sirviendo al designio de Dios… Canta y pide la justicia, la verdad, la belleza, que se logren también, y con ellas el reino de Dios en el mundo".