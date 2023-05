Buenos días; hoy os transcribo una carta que recibí hace unos días. Allá va:

«Hola, me llamo Alba; no me conoces, pero posiblemente sí que conozcas a algún joven que esté pasando o haya pasado por lo mismo que yo pasé. Estos días lo estoy viendo en la prensa; es una noticia que tristemente cada vez se repite más: el alto número de adolescentes con algún problema de salud mental. Sí, yo pasé por ello, y antes de nada quiero decir a los que estéis pasando ahora por una situación parecida que no tengáis miedo ni vergüenza en contarlo ni de poneros en mano de los profesionales que puedan ayudaros a superar el problema, si de verdad queréis salir de él.

Y a partir de ahí, quiero, hasta donde pueda hacerlo, daros algunos consejos que a mí me sirvieron de mucho. El primero: hace ahora tres años nos cogió a todos la pandemia y sus consecuencias; y de nosotros, que no éramos ni adultos ni niños, parece que se olvidaron. Durante ese período se cortaron, en un momento fundamental de nuestra vida y de nuestro desarrollo, las relaciones reales; tuvimos que refugiarnos en las redes sociales. Y ahí somos todos muy felices y muy guapos; os suena ¿verdad?; parece que no nos damos permisos para ser humanos, para sentir emociones dolorosas, para hablar de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestros fallos, de nuestras decepciones, de nuestras tristezas, de nuestros malos ratos. Y los auténticos valores de la vida muchas veces se encuentran detrás de ellos. No tengáis miedo de contar vuestras emociones; expresarlas no es negativo, es humano. Aunque lo hagáis en un simple diario vuestro. Acordaos de que solo hay dos tipos de personas que no sienten emociones dolorosas: los psicópatas y los muertos. Por eso, no os dejéis llevar por esas imágenes tan triunfantes y felices de las redes sociales. Sed como realmente sois, sin tener miedo de vuestros errores, de vuestros fracasos; todos los tenemos. Además, lo primero que tenemos que hacer para intentar llegar a algo en nuestras vidas es aprender a fracasar; no pasa nada por cometer errores, por admitir que nos hemos equivocado. Aprendemos de ello. Como el que se cae cuando aprende a andar en bici.

Lo segundo es fomentar relaciones humanas reales y sólidas. Son fundamentales para intentar una vida sana. Y os hablo de relaciones sólidas de familia, de pareja, de amigos. Evidentemente, muchas veces no serán relaciones perfectas, ¿cuáles hay?, pero en todo caso deben ser prioritarias y reales, no virtuales. Compartid lo bueno y también vuestros malos momentos, vuestras debilidades, en esas relaciones; seguro que os ayudará; y no te olvides de que la familia va a estar ahí cuando la necesites, para ayudarte en tus problemas y tus inquietudes diarias.

Lo tercero, practicar deporte. Es imprescindible para llevar una vida sana de cuerpo y mente. El practicar alguna actividad física de forma cotidiana, además de los beneficios físicos, aporta también ventajas mentales; se aumenta la autoestima y se disminuyen efectos como la ansiedad o la depresión.

Lo cuarto, ser agradecido. No dar por hecho lo que se tiene. Apreciar y expresar gratitud por las cosas cotidianas de nuestra vida te hace ser más optimista, y los que saben de eso dicen que fortalece nuestro sistema inmunológico. Y hacerlo es bastante sencillo y barato; basta con querer intentarlo.

Lo quinto, se amable también contigo mismo; lo que antes dije, no te castigues cuando fracases en algo; ninguna felicidad o bienestar se ha escrito solo a base de triunfos; antes siempre viene el trabajo y el esfuerzo. Aprecia pues tus propios esfuerzos.

Y lo sexto, crea rutinas, pautas diarias, como, por ejemplo, eso que os he dicho de hacer algo de ejercicio; o, si podéis, compartid el rato de la cena con la familia, y en ese rato apagad la televisión y dedicaos a hablar, a comunicaros; o aparcad el móvil cuando estéis también hablando con un amigo. Procurad también tener vuestros horarios de estudios y de ocio. Todo eso son pequeños pasos que al final acaban haciendo un camino.

Bueno en fin, voy a dejarlo aquí que no quiero hacer esto muy largo. Solo quería daros unos breves consejos para poder llevar una vida lo más sana y feliz posible. Ya os digo, que a mí me han ayudado para salir de la situación que estaba pasando. Y por supuesto, si es preciso, poneos en mano de los profesionales, que para eso están.

Y, por último, quiero pedir a quien corresponda que intente poner los mayores medios posibles, hoy todavía bastante insuficientes, para poder tratar al cada vez mayor número de jóvenes con este tipo de problemas. Por el bien de esta sociedad que entre todos estamos, para bien o para mal, construyendo».