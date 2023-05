La decisión racional del voto exige el conocimiento del programa que presentan los partidos, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico. La comunicación programática debe ser clara por dos razones, una que no ha de exigir esfuerzo la comprensión, y dos que más del cincuenta por ciento de los votantes no tiene nivel de instrucción para descifrar galimatías. Cuando se lee en un programa que existen unos proyectos estratégicos entre los que está la economía de la lengua o la digitalización del ciclo del agua, hay que hacer un cursillo para saber de qué se trata. Poco se ha expuesto sobre los programas tanto a nivel local como regional y poco se sabe sobre qué se pretende. Más bien hemos padecido un hartazgo de acusaciones, en una dirección y la inversa, de los líderes nacionales de los partidos y no hemos escuchado con claridad qué se quiere hacer. Algún candidato municipal ha hecho un esfuerzo didáctico presentando monográficamente proyectos que pueden entenderse como meras pinceladas efectistas. Es fácil que cuando la mayoría de los votantes introduzcamos la papeleta no vayan con ella ilusiones de futuro de nuestro concejo o de nuestra Asturias, porque tal vez el voto personal esté decidido por la tradición ideológica del votante, el gancho de los candidatos, la extrapolación a nivel local o autonómico de los acuerdos y desacuerdos con políticas a nivel nacional y otras razones totalmente distintas a la convicción de que se vota lo que se considera lo mejor para todos. Y aunque esto casi siempre fue así, da la impresión de que nunca tanto como en estas elecciones, aunque explícitamente se elige nuestro alcalde y nuestro presidente autonómico, implícitamente hay algo más en juego.