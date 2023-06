Mientras las fortunas más sonoras del planeta exhiben su vanidad y afán exclusivo con anuncios de costosos viajes a la Luna, este domingo, 4 de junio, en horarios de 11.00 y 12.30 horas, terminan las jornadas habilitadas en la Iglesia de San Pedro de Pola de Siero para subirse al avión con pasaje al cielo, a la trascendencia, a la vida eterna, y todo ello después de una adecuada preparación a cargo de familias y catequistas, que a través del ejemplo y la clase presencial de una hora semanal trasmiten la ilusión, optimismo y fuerza que supone saberse Hijo de Dios y participar por primera vez del Sagrado Mangar o Eucaristía , alimento perpetuo que nos habilita para andar y recorrer el camino de la Vida, a poco que nos acompañe la necesaria humildad y el necesario temor de Dios.

Son dieciséis niños/as, de 9 años, los que algo nerviosos – saben que es un día importante en sus vidas o uno de los más importantes– partirán en este vuelo, bajo la tutela del párroco don Fermín y sus catequistas, arropados por familiares y amigos, que felices y gozosos participan de la ceremonia y recuerdan la trascendencia de la misma, ya que si no somos como “niños”, no entraremos en el reino de los Cielos, objetivo básico para todo creyente, como bien recordó un día , en la Avenida de los Campos Elíseos el padre de Miguel Induráin en una entrevista televisiva, cuando un periodista le preguntó:

- Después de ganar tantos Tours, ¿qué le queda por ganar a su hijo?

- El padre, sin reparos y con contundencia navarra, respondió: ¡Aún tiene que ganar el Cielo…!

Hoy mi nieto Álvaro da el primer paso para ganar el Cielo. ¡Que Dios le proteja a él y a sus compañeros!¡ Que sepan que desde hoy tiene a su lado un Amigo que no les falla, que no les abandona, que les estimula a hacer el bien y a que nada de lo humano les sea ajeno. Un Dios hecho hombre que busca nuestra salvación. Los años pasan y uno quisiera trasmitir a su nieto las vivencias, zozobras y alegrías que experimenté tal día como hoy, en mi Primera Comunión , y que en momentos difíciles vuelven a resurgir para continuar el camino hacia el Cielo.

En momentos de duda, de increencias, de desconfianza y excesivo racionalismo, que no ayudan a comprender el mundo (ya no basta la máxima de Descartes de ”Pienso, luego existo"), quiero reafirmar mi fe, a pesar de mis limitaciones y errores que son muchos (soy de carne y hueso) mis creencias y mis deseos de un mundo mejor, en el que los protagonistas principales sean Dios y el Hombre. No entiendo la vida sin Dios y felicito a todas estas familias, responsables de la educación de sus hijos, que reconocen la importancia del factor sagrado en el crecimiento de sus hijos y más en una España donde hasta la porosidad de las piedras habla de la presencia divina. No hace mucho, en entrevista con el Papa San Juan Pablo II, el mismo Gorbachov declaraba que “la religión es positiva para la vida humana y para la vida en sociedad”. ¡Enhorabuena y que disfrutéis de un día tan singular!. Y es que si como decía el poeta Rilke una infancia feliz es la mejor garantía para el futuro, más si se sienten acompañados y protegidos por un Dios que les cuida y quiere. ¡Que paséis un día muy feliz!

No quisiera concluir estas palabras sin tener un recuerdo agradecido hacía la persona de don Amaro González de Mesa, fallecido el pasado martes, en Madrid. Diplomático asturiano, siempre muy sensible a los intereses de Siero y quien hizo todo posible para que la conocida Casona de María García de San Miguel, construida a finales del siglo XVII y propiedad de su familia, tuviera una finalidad cultural , artística, no meramente burocrática , y eso ha permitido que hoy sea la Casa o Albergue de Peregrinos de Pola de Siero, que inaugurada un 5 de junio de 2010 ya ha dado cobijo a miles de peregrinos que no se cansan de glosar y alabar sus instalaciones y atenciones. Hombre dinámico, cosmopolita, de conversación fluida y amena, ha dejado un grato recuerdo en Siero y en quienes hemos tenido el privilegio de tratarlo. ¡Que Dios premie tanta delicadeza y generosidad!

P.D Entre los muchos libros que tengo en mi biblioteca, guardo a buen recaudo y en un lugar preferente, el libro de Amaro González de Mesa titulado “Esto no es histórico, es verdad”, del que entresaco esta cita de Umbral que sirve o ayuda a entender al personaje y a su profesión: “No hay nada como el contacto directo, la amistad personal, el mestizaje de culturas y el conocimiento de países. Nada halaga tanto a un rey o a un presidente como que el visitante conozca y ame a su país, al país en que reina, y a partir de esos conocimientos siempre puede nacer “una buena amistad”.